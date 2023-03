Annonce concernant le début de travaux majeurs sur le pont Laviolette





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 17 mars 2023 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, procéderont à une annonce concernant le remplacement de la dalle centrale du pont Laviolette.

Cette conférence de presse sera précédée d'une séance d'information technique. À cette occasion, les intervenants suivants du ministère des Transports et de la Mobilité durable seront disponibles pour répondre aux questions des journalistes :

M. Kevin Bouchard , directeur des grands projets du centre et du nord du Québec;

, directeur des grands projets du centre et du nord du Québec; M me Marie-Eve Turner , directrice générale Mauricie - Centre-du-Québec;

, directrice générale Mauricie - Centre-du-Québec; M. Martin Garceau , chargé de projet, direction générale Mauricie - Centre-du-Québec.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 20 mars 2023



HEURE : 9 h 40 - Briefing technique

10 h 30 - Conférence de presse

La conférence de presse sera également diffusée sur la page

Facebook de la vice-première ministre et ministre des Transports

et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault



LIEU : Trois-Rivières

* Le lieu précis de l'activité sera uniquement transmis par

courriel aux journalistes dûment accrédités.



Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à : [email protected]. Le lieu exact de la conférence de presse sera envoyé avec la confirmation de l'inscription.

Avis COVID-19 : Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé en présence de personnes vulnérables, comme les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et celles qui ont des maladies chroniques. Les personnes qui ont de la toux, un mal de gorge ou de la congestion nasale sont invitées à porter le masque. Enfin, toute personne qui a de la fièvre devrait rester à la maison. Plus de détails concernant les gestes pour limiter la transmission des maladies respiratoires infectieuses sont disponibles sur Québec.ca.

