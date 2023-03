OKX Ventures annonce un investissement stratégique dans Scroll pour soutenir l'évolutivité d'Ethereum





OKX Ventures investit dans Scroll, un zkRollup communautaire basé sur zkEVM qui permet aux créateurs de concevoir des applications natives compatibles avec Ethereum

L'investissement est conforme à la vision d'OKX Ventures de soutenir l'évolutivité d'Ethereum en utilisant des solutions hors chaîne avec les dernières technologies

VICTORIA, Seychelles, 17 mars 2023 /PRNewswire/ -- OKX Ventures, la branche d'investissement d'OKX, le deuxième plus grand échange de cryptomonnaies par volume de transactions, et une société de technologie Web 3.0 de dernier cri, a annoncé aujourd'hui son investissement stratégique dans Scroll, un zkRollup entièrement open source, équivalent à Ethereum et basé sur zkEVM, qui permet une compatibilité native pour les applications et les outils Ethereum existants.

L'investissement est conforme à la vision d'OKX Ventures de soutenir les projets qui améliorent l'évolutivité d'Ethereum en utilisant des technologies comme celle du zkRollups basé sur zkEVM, pour alléger la charge de transaction existante sur la blockchain Ethereum, en traitant les transactions hors chaîne, puis en renvoyant les preuves sur la chaîne. Cela se traduit par un débit plus élevé et des coûts moindres par rapport à la couche de base Ethereum, ce qui rend les applications plus faciles à utiliser et plus évolutives en vue d'une adoption plus grande.

Scroll a un palmarès impressionnant, puisqu'ils vient de lancer un Goerli Testnet sans autorisation la semaine dernière. Sa phase pré-alpha s'est achevée sur des résultats spectaculaires : plus de 600 000 adresses uniques et plus de 400 000 transactions quotidiennes à la fin du mois de janvier.

Les solutions hors-chaîne comme celle que Scroll développe, sont mises en oeuvre séparément du réseau principal de couche 1 d'Ethereum. Cette solution de couche 2 ne nécessite aucune modification du protocole Ethereum existant. Scroll atteint ses objectifs en exécutant des calculs hors-chaîne et en soumettant une preuve de validité à la chaîne. Grâce à cette architecture, le protocole peut être utilisé pour les transferts de tokens et les applications spécialisées. Après les tests pré-alpha et alpha, tous les DApps et contrats intelligents Ethereum existants devraient être en mesure de migrer vers Scroll sans effort. Après un développement plus poussé, Scroll mettra en oeuvre des contrats intelligents à usage général.

Scroll Alpha, la dernière phase avant le mainnet, est maintenant ouverte à tous et compte 672 729 adresses uniques et plus de 2 916 472 transactions effectuées.

OKX Ventures attend avec impatience le lancement du mainnet (dans quatre mois), après une période de développement intensif par l'équipe de Scroll et la communauté crypto.

À propos de Scroll

Scroll est un zkRollup sur Ethereum basé sur zkEVM, entièrement open source, qui permet une compatibilité native avec les applications et outils Ethereum existants.

En menant des recherches de pointe et en construisant les outils du futur des applications décentralisées, Scroll s'engage dans sa vision de déployer les services d'Ethereum à un milliard d'utilisateurs.

À propos d'OKX Ventures

OKX Ventures est une institution d'investissement appartenant à la plateforme d'échange OKX. Elle cible les meilleurs projets blockchain à l'échelle mondiale, soutient les innovations technologiques de pointe en matière de blockchain, promeut et investit dans un développement sain et à long terme des blockchains.

OKX Ventures s'engage également à aider les entrepreneurs qui contribuent à la création et développement de l'industrie de la blockchain. Le capital initial d'OKX Ventures s'élève à 100 millions de dollars américains.

À propos d'OKX

OKX est une entreprise technologique de premier plan qui construit l'avenir du Web 3.0. Reconnue comme l'une des plateformes d'échange de cryptomonnaies les plus rapides et les plus fiables pour les investisseurs et les traders professionnels du monde entier, l'échange OKX est le deuxième plus grande au monde en termes de volume d'échange.

Les principales solutions d'OKX comprennent l'OKX Wallet, compatible avec le Web 3.0, qui permet aux utilisateurs de mieux contrôler leurs actifs tout en élargissant l'accès aux bourses décentralisées, aux marchés NFT, à la finance décentralisée, au GameFi et à des milliers d'applications décentralisées.

OKX est partenaire d'un grand nombre de marques et d'athlètes de premier plan, notamment : Manchester City F.C., champion de la Premier League anglaise, McLaren Formula 1, le Tribeca Festival, le golfeur Ian Poulter, l'athlète olympique Scotty James et le pilote de F1 Daniel Ricciardo.

OKX s'engage à faire preuve de transparence et de sécurité et publie sa preuve de réserves tous les mois.

Pour en savoir plus sur OKX, téléchargez notre application ou rendez-vous sur : okx.com

Clause de non-responsabilité

Cette annonce est fournie à des fins d'information uniquement. Elle n'est pas destinée à fournir des conseils d'investissement, fiscaux ou juridiques, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente ou de détention d'actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins, impliquent un degré élevé de risque, peuvent fluctuer considérablement et peuvent même se dévaloriser. Vous devez examiner attentivement si l'échange ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou un professionnel de l'investissement pour toute question relative à votre situation particulière.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2014295/OKX_Logo_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 17 mars 2023 à 04:09 et diffusé par :