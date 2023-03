Intella X présentera sa plateforme Web 3.0 et ses jeux lors de la GDC avec Polygon Labs

Univar Solutions Inc. (« Univar Solutions » ou la « Société ») et Apollo ont annoncé aujourd'hui que les fonds gérés par des sociétés affiliées à Apollo (les « Fonds Apollo ») ont conclu un accord de fusion définitif pour acquérir la Société dans...

Univar Solutions Inc. (« Univar Solutions » ou la « Société » et Apollo ont annoncé aujourd'hui que les fonds gérés par des filiales d'Apollo (les « fonds Apollo ») ont conclu un accord de fusion définitif pour l'acquisition de la Société dans le...