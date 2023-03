Les dirigeants de la communauté financière mondiale présentent des perspectives positives pour le secteur alors que la conférence sur le secteur financier a été inaugurée à Riyad





La seconde édition de la Conférence du secteur financier (FSC 2023) a ete inaugurée aujourd'hui à Riyad, accueillant plus de 3000 participants du monde entier pour discuter de la voie à suivre par la communauté financière mondiale. La conférence se déroulera sous le thème "Des perspectives financières prometteuses".

Accueillant les délégués à la conférence, le ministre saoudien des Finances, SE Mohammed Al-Jadaan, a déclaré : « Je suis certain que cette conférence sera la meilleure occasion pour tirer parti des expériences et partager des idées afin de faire face à une économie mondiale pleine de défis et d'opportunités ; contribuant à rendre le secteur financier mondial plus fort, plus influent et plus résilient. »

La conférence a été inaugurée par une puissante table ronde examinant les options stratégiques pour le secteur financier à la lumière des circonstances économiques mondiales difficiles. Le président de Credit Suisse Group AG, Axel Lehmann, s'est adressé à l'audience en disant : « Ce qui est clair, c'est qu'au cours des 10 et 15 dernières années, les changements géopolitiques massifs que nous avons observés génèrent de nouvelles opportunités économiques dans des endroits comme le Moyen-Orient, qui est devenu un nouveau centre mondial dynamique, outre la Chine et l'Inde. »

Commentant les opportunités émergentes en Arabie saoudite, le président du conseil d'administration et PDG de State Street, Ronald O'Hanley, a ajouté : « Pour les investisseurs, c'est clairement une période très attrayante pour participer à cette conférence grâce à une économie forte et un gouvernement engagé à la transition, soutenu par une main-d'oeuvre instruite. Des opportunités d'investissement évidentes font surface dans les domaines de l'énergie, l'énergie renouvelable et le tourisme pour bénéficier de l'essor de l'économie de consommation. »

Pour sa part, Son Excellence Ing. Khalid Al Falih, ministre saoudien de l'Investissement, a souligné : « Nous sommes maintenant à mi-chemin de la mise en oeuvre de la vision 2030 qui triplera l'échelle de l'économie. Et bien que soyons en avance sur le calendrier, mais nous savons que nous ne pouvons pas être complaisants. L'un des changements les plus importants qui émergent est que dans le passé, nous étions considérés comme une source de capitaux, mais cela s'inverse aujourd'hui. Sur ce, nous exhortons la communauté financière à être consciente des opportunités et nous visons à attirer davantage de capitaux et de partenaires internationaux. »

Alexandre Fleury, co-responsable des activités de marché, chez Société Générale, a estimé lors de la conférence : « La Vision 2030 est extraordinaire et reflète un exploit incroyable. Le monde n'a pas assez remarqué ce qui se passe en Arabie Saoudite mais bientôt les investisseurs n'auront plus d'autre choix que d'investir ici. Les investisseurs mondiaux doivent faire partie de la Vision 2030. »

En ce qui concerne la situation économique mondiale, Seth Carpenter, économiste en chef mondial, chez Morgan Stanley a affirmé : « Chez Morgan Stanley, nous sommes plutôt optimistes pour l'Asie, en particulier la Chine, le Japon, l'Inde et l'Arabie saoudite. La croissance la plus faible se concentre en Europe et aux États-Unis, bien que les performances économiques soient élevées. Le dilemme pour les banques centrales est de savoir dans quelle mesure les taux d'intérêt peuvent être augmentés pour faire baisser l'inflation ; et d'évaluer exactement le besoin aux taux d'intérêt pour ralentir les événements sans provoquer de récession. »

*Source : AETOSWire

