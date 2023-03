Geotab Data Connector : Une intelligence intégrée pour des informations précises et intelligentes





Les données collectées permettent une analyse et un reporting simplifiés grâce à une intégration en un clic avec les outils de BI (Business Intelligence) privilégiés.

PARIS, 17 mars 2023 /PRNewswire/ -- Geotab Inc. ("Geotab") a annoncé aujourd'hui le lancement de Data Connector. Un outil d'intelligence intégré conçu pour aider les flottes à faire face à l'augmentation des coûts d'exploitation, à la chaîne logistique, aux enjeux de recrutements et aux contraintes réglementaires. En s'appuyant sur sa grande expertise des données et d'ingénierie, associée à sa connaissance depuis 22 ans des besoins des clients des flottes, Geotab a sélectionné des ensembles de données spécifiques et les a rendus compréhensibles via une intégration simple, "no code" et l'outil de veille économique préféré du client, tel que PowerBI, Tableau ou Excel.

Les ensembles de données sélectionnés par Geotab peuvent ensuite être intégrés aux données de la flotte du client provenant d'autres sources, telles que les systèmes de maintenance ou de comptabilité, ce qui améliore l'analyse des données et la création de rapports automatisés. Data Connector comprend également des modèles de rapports permettant de transformer rapidement les données d'une flotte en informations pertinentes, tout en contribuant à l'élaboration de tableaux de bord pour les clients.

"La collaboration avec nos clients, gestionnaires de flottes, a permis de trouver une solution qui rassemble les données des véhicules connectés dans des plateformes de BI (Business Intelligence) populaires afin de fournir aux flottes la capacité d'accéder, d'analyser et de produire des rapports sur des données significatives, celles qui comptent le plus pour leur entreprise ", a déclaré Mike Branch, VP Data and Analytics chez Geotab. "L'utilisation de Data Connector empêchera le cloisonnement des données dans les organisations, favorisera la confiance et permettra aux bonnes parties prenantes d'avoir accès aux données dans une plateforme de BI qu'elles connaissent déjà - ce qui est idéal pour tous les clients, mais surtout pour ceux dont les capacités de gestion des données sont limitées et qui devraient autrement trouver des moyens d'extraire ces informations par eux-mêmes."

Data Connector est également une ressource efficace et précieuse pour les flottes d'entreprises disposant de programmes de gestion des données et de ressources technologiques mieux établis. L'outil offre une approche agile, efficace et précise de l'analyse des tendances liées à des ensembles de données spécifiques, et s'adapte parfaitement, que vous ayez une flotte de 1 ou de plus de 100 000 véhicules. Les clients peuvent accéder à Data Connector via la Marketplace de Geotab et facilement ajouter l'outil en tant que source de données dans un outil de BI privilégié en utilisant les identifiants de connexion MyGeotab existants.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.geotab.com/fr/data-connector/ .

A propos de Geotab

Geotab, leader mondial des solutions de transport connecté, compte plus de 40 000 clients dans 150 pays qui bénéficient de solutions de télématique pour le suivi et la gestion de flotte. Nous sommes une entreprise pionnière qui, depuis plus de 20 ans, investit continuellement dans la recherche de données et l'innovation. Nous aidons nos partenaires et clients (Fortune 500 et les institutions publiques y compris) à transformer leurs flottes et leurs opérations. Geotab connecte plus de 3,2 millions de véhicules et traite plus de 55 milliards de points de données par jour, pour permettre à chaque client de prendre de meilleures décisions, d'optimiser la productivité, de renforcer la sécurité de sa flotte et d'atteindre ses objectifs de développement durable. La plateforme ouverte et la Marketplace de Geotab proposent des centaines de solutions tierces. Avec l'aide de nos équipes d'experts en IA et d'analystes de données à la pointe du secteur, Geotab libère la puissance des données et propose des solutions d'analyse prédictive en temps réel pour résoudre les défis d'aujourd'hui et de demain.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site , suivez-nous sur LinkedIn et abonnez-vous à notre blog .

Media Contact

[email protected]

Julie Vautrin - Tél : +33 (0)6 30 63 66 61

Albane Pottier - Tél : +33 (0)6 89 11 54 45

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2034899/Geotab_Inc__Geotab_Data_Connector__Integrated_Intelligence_for_F.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2034900/Geotab_Inc__Geotab_Data_Connector__Integrated_Intelligence_for_F.jpg

