Assure Tech lance une nouvelle plateforme - Comprehensive Health Solution

HANGZHOU, Chine, 17 mars 2023 /PRNewswire/ -- Avec le développement rapide de l'économie sociale et l'amélioration continue du niveau de vie des gens, les animaux de compagnie, en particulier les chats et les chiens, sont progressivement devenus des membres importants de la famille dans les temps modernes. Dans le monde entier, la forte demande de produits et de services de santé liés aux animaux de compagnie a donné naissance à une chaîne industrielle de 100 milliards de dollars américains dans l'économie des animaux de compagnie. Le segment des services de soins pour animaux de compagnie joue aujourd'hui un rôle crucial dans ce secteur en raison de l'énorme demande du marché et des dépenses de consommation élevées.

Les soins de santé pour animaux de compagnie, deuxième plus grand segment du marché des animaux de compagnie après la nourriture pour animaux, se concentrent sur la fourniture de soins médicaux de routine ainsi que sur le diagnostic et le traitement des animaux de compagnie, y compris les maladies chirurgicales et internes, les maladies de la peau, les maladies infectieuses et les vaccinations. Parmi ces maladies, les maladies infectieuses causées par des micro-organismes pathogènes spécifiques, tels que les bactéries et les virus, constituent souvent une menace plus importante pour la santé des animaux de compagnie en raison de leur apparition aiguë et de leur transmission rapide. Par conséquent, la prévention et le traitement des maladies sont essentiels à la possession responsable d'un animal de compagnie.

Avec l'évolution de l'opinion des propriétaires d'animaux de compagnie et l'amélioration des normes médicales, l'ensemble du secteur a développé une série de plateformes de détection adaptées à divers scénarios, sur la base d'un diagnostic fiable des maladies animales. Pour suivre cette tendance, Assure Tech lancera bientôt une solution complète pour la santé des animaux de compagnie comprenant cinq plateformes technologiques : or colloïdal, immunodosage par fluorescence, POCT, microfluidique et POC pour acides nucléiques. Dans le cadre de cette solution, près de 100 articles ont été testés pour aider les propriétaires d'animaux et les organisations vétérinaires à établir un diagnostic pratique, rapide et précis.

La plateforme d'or colloïdal offre une nouvelle option pour le diagnostic rapide des animaux de compagnie

Les systèmes de test rapide d'Assure Tech peuvent détecter et diagnostiquer de manière fiable les maladies courantes des animaux de compagnie. Ses performances rapides et pratiques peuvent aider les vétérinaires à diagnostiquer de nombreuses maladies courantes des animaux de compagnie au cabinet ou même sur le terrain, ce qui permet de déterminer les options de traitement dans un délai plus court et d'améliorer les taux de guérison des animaux.

La plateforme d'immunodosage par fluorescence constitue un nouveau moteur pour le diagnostic des antigènes, des anticorps et des maladies inflammatoires

En détectant les antigènes, les anticorps, les inflammations et d'autres indicateurs cruciaux chez les chiens et les chats, la plateforme d'immunodosage par fluorescence d'Assure Tech peut détecter instantanément si un animal a été infecté par une maladie particulière, ce qui permet aux clients de vérifier l'état de santé de leurs animaux à temps et de préserver leur bien-être.

La plateforme POCT offre une nouvelle technique de diagnostic des taux de cétone et de glucose dans le sang des animaux de compagnie

L'utilisation de systèmes humains de surveillance du glucose et de la cétone sanguine peut entraîner un taux de glucose et de cétone inférieur ou supérieur chez les animaux de compagnie. Étant donné que des tests inexacts peuvent diminuer la précision du diagnostic chez les animaux de compagnie, Assure Tech a développé un dispositif de surveillance du glucose et de la cétone sanguine spécifiquement pour les animaux de compagnie, qui est basé sur les différences entre les humains et les animaux. Le système de test fournit aux propriétaires d'animaux de compagnie des résultats de test fiables afin qu'ils puissent choisir la meilleure décision thérapeutique. Les vétérinaires et les propriétaires d'animaux peuvent utiliser les bandelettes de test à domicile grâce à la taille minuscule de l'échantillon et à la conception conviviale.

La plateforme microfluidique développe une nouvelle approche du diagnostic biochimique

Le projet de diagnostic biochimique, basé sur la plateforme microfluidique, utilise un analyseur biochimique entièrement automatisé pour évaluer des échantillons de sang total, de sérum et de plasma, afin de diagnostiquer diverses maladies des animaux de compagnie. Il fournit aux propriétaires des détails sur les électrolytes, la fonction hépatique, la fonction rénale et d'autres données de diagnostic essentielles.

La plateforme LAMP ouvre une nouvelle frontière pour la détection des maladies des animaux de compagnie par l'acide nucléique

Le test de diagnostic des acides nucléiques pour animaux de compagnie d'Assure Tech est basé sur sa plateforme LAMP exclusive pour la détection des acides nucléiques des agents pathogènes chez les animaux de compagnie (chats et chiens) et des comorbidités homme-animal. Il peut identifier avec précision les agents pathogènes infectés en 30 minutes, fournissant ainsi une base scientifique solide pour la prévention et le traitement des maladies des animaux de compagnie.

En mettant la technologie au service du bien-être des animaux de compagnie, Assure Tech a créé cinq plateformes technologiques destinées à favoriser le développement sain des animaux de compagnie sous tous ses aspects. La société offre aux propriétaires d'animaux et aux vétérinaires une gamme complète de solutions de plateforme de haute qualité pour les soins et le bien-être des animaux de compagnie.

Faites en sorte que la compagnie de votre animal soit plus longue, plus sûre et plus heureuse !

