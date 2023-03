WEMIX dévoile en avant-première mondiale WEMIX Kanvas





Feuille de route, approche, manifeste et autres détails clés révélés pour la première fois ; Optimisitic Rollup avec le Testnet ZK Fault Proof en bonne voie pour son lancement à la fin mars 2023

DUBAÏ, EAU, 17 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le principal développeur d'écosystèmes basés sur la blockchain WEMIX Pte. Ltd a dévoilé aujourd'hui à ETHDubai 2023 le site web officiel et le logo de WEMIX Kanvas , sa couche 2 Ethereum de nouvelle génération basée sur un Rollup ZK équivalent à un EVM. Sur le thème « Espace infini de création de valeur », le site web officiel de WEMIX Kanvas donne un aperçu du projet, y compris sa philosophie, sa technologie, sa feuille de route, son manifeste et plus encore. Le site web et le logo ont été officiellement dévoilés lors d'une conférence sur WEMIX Kanvas donnée par le PDG, Taekyu Park (TK) et le CTO, Dongjoo Lee (DJ) de Lightscale, la filiale de Wemade chargée de développer des solutions pour résoudre les problèmes d'évolutivité d'Ethereum.

En raison de son stockage décentralisé des données, la blockchain souffre du « trilemme de la blockchain » : il est apparemment impossible d'être simultanément sécurisé, décentralisé et évolutif. Ethereum a eu du mal à trouver une solution d'évolutivité qui ne compromet pas les valeurs de sécurité et de décentralisation. Le nombre maximum et limité de transactions qu'Ethereum peut gérer entraîne une hausse des coûts du gaz à mesure que le nombre d'utilisateurs augmente.

« La hausse rapide des frais de transaction et les problèmes d'évolutivité constituent des obstacles majeurs à l'adoption généralisée de la technologie blockchain, a déclaré Shane Kim, PDG de WEMIX Pte Ltd. WEMIX Kanvas vise à aider tous les utilisateurs à participer à l'écosystème du réseau principal d'Ethereum facilement, rapidement et à moindre coût en réduisant ces frais tout en assurant une vitesse de traitement rapide, une sécurité élevée et une décentralisation. »

De nombreuses solutions ont été proposées pour résoudre les problèmes d'évolutivité d'Ethereum, notamment le sharding, les chaînes latérales, les canaux d'état, le plasma, le validium et les rollups. Pour résoudre le problème, WEMIX Kanvas compresse les transactions et les intègre au réseau principal d'Ethereum, ce qui réduit considérablement les frais de transaction par rapport à l'utilisation directe du réseau principal. La plupart des projets de Rollup ZK sont axés sur des Rollups ZK spécifiques aux applications, et bien qu'ils cherchent à atteindre le type 2 (équivalent EVM) ou le type 1 (équivalent Ethereum) en utilisant zkEVM, la commercialisation peut être un processus long en raison du temps qu'il faut pour générer des preuves. WEMIX Kanvas utilise une approche hybride en deux étapes qui évolue d'un Optimistic Rollup avec ZK Fault Proof en phase 1 à un Rollup ZK équivalent à un EVM en phase 2.

L'Optimistic Rollup de WEMIX Kanvas avec le Testnet ZK Fault Proof de WEMIX Kanvas sera lancé à la fin mars, suivi par le réseau principal au 3e trimestre de cette année, le Testnet ZK Rollup équivalent à un EVM avant la fin 2023, et enfin, le réseau principal ZK Rollup au deuxième trimestre de l'année prochaine.

À propos de WEMIX Pte Ltd.

WEMIX Pte. Ltd vise à accélérer l'adoption massive de la technologie blockchain qui formera la base de la future économie numérique, en travaillant avec les parties prenantes de l'écosystème pour créer des services Web3 intuitifs, pratiques et faciles à utiliser pour tous.

Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Kevin Foo, RP Global, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2034531/Global_preview_WEMIX_Kanvas_zkEVM_project.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1867226/3942796/wemix_logo_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 17 mars 2023 à 00:52 et diffusé par :