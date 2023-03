Absen fait des progrès dans le développement de la MicroLED





SHENZHEN, Chine, 17 mars 2023 /PRNewswire/ -- La technologie MicroLED est en passe de propulser l'affichage DEL dans le futur. Plus petite et plus robuste que la technologie DEL traditionnelle, la MicroLED améliore et fait progresser l'affichage DEL de manière exponentielle. En tant que leader de l'innovation très respecté pour son engagement envers la recherche et le développement, Absen développe activement les technologies IMD et COB depuis 2016 et a récemment lancé sa nouvelle série MicroLED KLCOB à l'échelle mondiale.

Fort de plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie de l'audiovisuel professionnel, le directeur des produits de l'industrie d'Absen, Christian Czimny, dispose d'une connaissance approfondie du marché DEL et de la façon dont les produits répondent aux besoins des clients. Ayant orienté la croissance stratégique d'Absen au cours des quatre dernières années, M. Czimny s'est exprimé au sujet de la technologie MicroLED d'Absen et de la stratégie de l'entreprise liée au développement du futur de l'affichage.

Pourquoi la technologie MicroLED est-elle importante pour le marché ?

« La technologie MicroLED permet la production en série de produits DEL à pas de pixel réduit, et les écrans de plus petite taille dotée d'une résolution accrue répondront aux besoins de la 4K et de la 8K », déclare Christian Czimny pour expliquer l'importance de la MicroLED. « La MicroLED a donc un vaste marché et la technologie desservira non seulement le segment des affichages et écrans DEL destinés aux applications commerciales, mais aussi le marché des consommateurs. »

Absen a ouvert sa première usine dédiée aux technologies COB et MicroLED en 2016, dans son centre de fabrication intelligente à Huizhou. Grâce à son engagement envers la recherche et le développement, Absen a fait des progrès dans le développement de cette technologie nouvelle. Toutefois, M. Czimny a tenu à avertir que « tout est dans le choix du moment. Même s'il est formidable d'être le premier à adopter de nouvelles technologies, certaines considérations ralentissent notre avancée sur le marché, notamment le besoin de capacités de production plus développées ».

Tout en concédant que le transfert de masse demeure un des défis de la fabrication, M. Czimny indique qu'il faut « s'efforcer comme toujours de maintenir le taux de défaillance des DEL au plus bas niveau possible », et considère le système COB (Chip on Board, ou puce sur la carte) comme une solution dans le domaine de la MicroLED. « Il est désormais possible d'encapsuler ou de sceller la totalité de la carte de circuit imprimé dotée d'une puce », affirme-t-il.

Bien entendu, Absen a également fait de nombreux progrès dans la technologie MicroLED et a lancé sur le marché une gamme de produits MicroLED destinés à l'industrie des technologies de divertissement. La gamme KLCOB MicroLED d'Absen est en vente dans le monde entier par le biais du vaste réseau de partenaires à valeur ajoutée de l'entreprise.

La MicroLED apporte des avancées significatives à l'affichage DEL

Alors, qu'est-ce que la technologie MicroLED et quels sont ses avantages ? Christian Czimny explique que la « MicroLED se base sur la technologie FlipChip, qui est capable de changer le signal électrique rouge, vert et bleu au sein d'une seule DEL. »

Il indique en outre que grâce aux progrès technologiques, il est possible de retirer le fil de liaison à l'intérieur de la puce DEL, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie tout en maintenant la même luminosité. « De plus, en inversant la partie supérieure des composants internes à 180 degrés, nous avons établi une connexion plus stable et directe entre les cartes, ce qui permet de fournir une luminosité encore plus forte que celle produite par la technologie d'écran existante », ajoute-t-il.

Fidèle à sa réputation, Absen ne s'est pas arrêté là et a continué à se concentrer sur la qualité de l'image. Le résultat de cette entreprise est un rapport de contraste accru qui agrémente la finition d'écran noir mat d'Absen, appelée Black Coating Technology (technologie de revêtement noir).

M. Czimny déclare : « Cette technologie nous donne un rapport de contraste encore plus profond et plus élevé, tout en produisant des couleurs plus riches et très naturelles, ce qui est essentiel pour fournir une image HDR. La finition mate, quant à elle, offre bien d'autres avantages encore, y compris une qualité d'image impressionnante qui n'est pas perturbée par la lumière ambiante ».

Grâce aux investissements en recherche et développement, Absen confère des caractéristiques avancées supplémentaires à ses produits

En plus d'offrir une qualité d'image haute performance et d'améliorer la durabilité de produit par une consommation d'énergie réduite, la MicroLED d'Absen offre d'autres fonctionnalités utiles, notamment une protection de surface qui permet aux produits DEL d'être nettoyés sans crainte de dommages, tout en ouvrant de nouvelles possibilités d'installation auxquelles la technologie DEL n'a jamais eu accès auparavant.

Christian Czimny souligne que « la protection de surface robuste de la MicroLED d'Absen fait partie des principaux atouts de la technologie, rendant les affichages résistants à l'humidité, à la poussière, à l'électricité statique et à l'oxydation, tout en les protégeant contre les dommages de collision ».

L'investissement continu d'Absen dans la recherche et le développement place l'entreprise dans une position exceptionnelle. « Comme vous pouvez l'imaginer, les améliorations et les avantages dont nous avons parlé rendent la technologie très attrayante. Un grand nombre d'entreprises du marché et de notre industrie sont impatientes de l'adopter », a déclaré M. Czimny.

Toutefois, avec une humilité désarmante, il a réaffirmé son engagement à travailler sans relâche en faveur de l'avenir prometteur qui se profile à l'horizon : « Dans l'usine MicroLED d'Absen, nous travaillerons en continu et en collaboration avec notre équipe de recherche et développement pour mettre au point de nouvelles technologies et améliorations qui permettront à l'entreprise d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixé. Absen est un fabricant d'écrans DEL bien établi et très réputé. Nous pouvons entrevoir de nouveaux marchés pour l'entreprise et nous nous réjouissons à la perspective d'un avenir brillant, coloré et sain. »

