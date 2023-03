AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada annonce du financement pour appuyer la santé mentale des jeunes de 2ELGBTQI+ dans le comté de Simcoe





BARRIE, le 16 mars 2023 /CNW/ - Leah Taylor Roy, députée d'Aurora-Oak Ridges-Richmond Hill, au nom de l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, annoncera l'octroi d'un financement pour appuyer des programmes de santé mentale à l'intention des jeunes queers, transgenres et en questionnement du comté de la région de Simcoe.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

Le 17 mars 2023

Heure

14 h 30 (HAE)

Lieu

L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :

The Gilbert Centre for Social and Support Services

80, rue Bradford, pièce 525

Barrie (Ontario) L4N 6S7

Le port d'un masque est recommandé.

Il y en aura sur les lieux.

Les médias peuvent également se joindre par Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/65598549182

Code d'accès : 230317

Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

