AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Hajdu se rendra à Biigtigong Nishnaabeg pour les célébrations communautaires et annoncera de nouveaux investissements





BIIGTIGONG NISHNAABEG, ON, le 16 mars 2023 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et la ministre responsable de FedNor se joindra au chef Duncan Michano et aux partenaires de Biigtigong Nishnaabeg pour célébrer la signature de l'entente sur les retombées communautaires et annoncer le financement d'un nouveau centre culturel et d'une station d'épuration.

L'événement sera de format hybride et les membres des médias sont invités à poser des questions sur la plate-forme Zoom. Les journalistes qui souhaitent participer à la conférence de presse sont priés de communiquer avec :

[email protected]

Date : le 17 mars 2023

Heure : 12 h 00 (HAE)

Disponibilité pour les médias (approximatif) : 13 h 15 (HAE)

