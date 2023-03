AVIS AUX MÉDIAS - LES GOUVERNEMENTS DU CANADA ET DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE FERONT UNE ANNONCE EN MATIÈRE DE LOGEMENT À SYDNEY MINES





SYDNEY MINES, NS, le 16 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et la province de la Nouvelle-Écosse feront une annonce en matière de logement à Sydney Mines.

Les médias sont invités à se joindre à Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney-Victoria, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement, de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Brian Comer, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et député provincial du Cap-Breton-Est, au nom du ministre des Affaires municipales et du Logement, John Lohr, pour l'annonce.

Date : Le 17 mars 2023



Heure : 10h00 HA



Emplacement : Parkview Seniors Apartments,

224 rue Pitt, Sydney Mines (N-É)

