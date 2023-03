Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Saskatoon





SASKATOON, SK, le 16 mars 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Winnipeg-Sud, et de Charlie Clark, maire de Saskatoon.

Date : Le vendredi 17 mars 2023



Heure : 11 h 30 HAC



Lieu : Salle des médias, hôtel de ville de Saskatoon

222, 3e Avenue Nord

Saskatoon (Saskatchewan) S7K 0J5

Note : Les représentants des médias sont priés de rester dans l'entrée principale à leur arrivée. Ils seront ensuite escortés jusqu'à la salle des médias.

