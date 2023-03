Le Canada et la Ville de Vancouver investissent dans la résilience aux changements climatiques de Vancouver





VANCOUVER, BC, le 16 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Taleeb Noormohamed, député de Vancouver Granville, Ken Sim, maire de la Ville de Vancouver, et Scott Jensen, président du Vancouver Board of Parks and Recreation, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 36,2 millions de dollars dans la stratégie Rain City, qui prévoit une série de mesures visant à améliorer la qualité de l'eau dans la ville, à accroître la résilience aux changements climatiques et à améliorer les écosystèmes.

La stratégie vise à renforcer l'utilisation des infrastructures naturelles afin de prévenir les inondations en milieu urbain et d'améliorer la qualité de l'eau. L'objectif est de capter et de nettoyer 90 % des précipitations annuelles moyennes que reçoit Vancouver et d'aider à gérer le ruissellement des eaux de pluie sur 400 000 mètres carrés de zone de drainage. Il s'agit notamment d'utiliser des aménagements paysagers absorbants, des tranchées à base d'arbres pour capter l'eau de pluie, des zones humides et la restauration des cours d'eau, afin de capter l'eau de pluie plus près de l'endroit où elle tombe. Les processus écologiques serviront à éliminer la pollution des eaux de ruissellement urbaines, à améliorer la qualité de l'eau, à atténuer les émissions de gaz à effet de serre, à accroître la résilience aux changements climatiques, à protéger les espèces et à préserver la biodiversité et les habitats.

Le gouvernement du Canada investit 18 900 000 $ dans ce projet, et la Ville de Vancouver y consacre 17 325 000 $.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Avec l'augmentation des inondations et des défis liés au climat, investir dans les infrastructures naturelles est un moyen pour les collectivités d'utiliser leurs écosystèmes afin d'améliorer la qualité de vie, de réduire la pollution, de favoriser la biodiversité et de renforcer la résilience face aux changements climatiques. La stratégie Rain City est un investissement prometteur dans des solutions d'infrastructures naturelles qui contribuent à réduire les émissions de carbone. Notre gouvernement s'engage à travailler avec ses partenaires et à soutenir les projets qui rendent la vie plus durable et meilleure pour les résidents de la Ville de Vancouver. »

Taleeb Noormohamed, député de Vancouver Granville, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'augmentation des infrastructures naturelles à Vancouver présente de nombreux avantages pour les résidents et les espèces avec lesquelles nous partageons notre ville. Nous sommes très reconnaissants de l'appui du Fonds pour les infrastructures naturelles du gouvernement du Canada. Cet investissement contribuera à rendre Vancouver plus agréable, à assurer un avenir plus solide face aux pressions climatiques à venir, à favoriser la croissance de notre économie verte locale et à améliorer la santé des eaux du ruisseau Still, du ruisseau False, de Burrard Inlet et du fleuve Fraser. »

Ken Sim, maire de la Ville de Vancouver

« Ce n'est pas tous les jours que nous célébrons notre fameuse eau de pluie, mais dans ces climats changeants, c'est avec plaisir que nous annonçons cet investissement important qui utilise l'une de nos ressources naturelles les plus abondantes. De la remise en état de cours d'eau à la résilience accrue contre les inondations en passant par la protection des espèces, cet investissement dans les infrastructures vertes aidera à appuyer le climat, la faune et la population de notre ville en croissance pour des années à venir. »

Scott Jensen, président du Vancouver Board of Parks and Recreation

Le financement du gouvernement du Canada provient du Fonds pour les Infrastructures naturelles (FIN).

provient du Fonds pour les Infrastructures naturelles (FIN). Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et au respect des obligations en matière d'évaluation environnementale.

Annoncé en juin 2021, le Fonds pour les infrastructures naturelles, accompagné d'une enveloppe de 200 millions de dollars, soutient des projets dans le cadre desquels on utilise des approches naturelles ou hybrides pour protéger l'environnement naturel, favoriser des collectivités saines et résilientes, et contribuer à la croissance économique et à la création d'emplois.

Les infrastructures naturelles sont un moyen pour les collectivités d'utiliser leurs écosystèmes afin d'améliorer la qualité de vie des gens, de réduire la pollution, d'accroître la biodiversité et les habitats, et de renforcer la résilience face aux changements climatiques. Parmi les exemples d'infrastructures naturelles figurent les forêts urbaines, les arbres de rue, les zones humides, les digues vivantes, les biodégradations et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides incorporent des éléments d'infrastructure grise artificielle pour améliorer ou soutenir les infrastructures naturelles et/ou l'utilisation des processus écosystémiques. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, citons les toits et les murs verts, ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Par l'entremise du Fonds pour les infrastructures naturelles le gouvernement du Canada augmente la résilience des collectivités canadiennes face aux changements climatiques, atténue les émissions de carbone, protége et préserve la biodiversité et les habitats fauniques, et favorise l'accès à la nature pour la population.

augmente la résilience des collectivités canadiennes face aux changements climatiques, atténue les émissions de carbone, protége et préserve la biodiversité et les habitats fauniques, et favorise l'accès à la nature pour la population. Un minimum de 10 % de l'enveloppe globale du programme sera alloué à des projets menés par des Autochtones.

