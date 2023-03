Invitation aux médias - Manifestation - Les grévistes du cimetière Notre-Dame-des-Neiges et leurs allié-es exigent l'ouverture des portes du cimetière





MONTRÉAL, le 16 mars 2023 /CNW/ - Ce samedi 18 mars 2023, les membres du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du cimetière Notre-Dame-des-Neiges (CSN), du Syndicat des employées et employés de bureau du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges (CSN) et leurs allié-es, revendiqueront l'ouverture permanente des portes du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges afin de répondre à la demande des familles qui veulent pouvoir se recueillir auprès de leurs défuntes et défunts.

Présences : François Enault, vice-présidente de la CSN

Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN

Patrick Chartrand, président du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du cimetière Notre-Dame-des-Neiges (CSN)

Éric Dufault, président du Syndicat des employées et employés de bureau du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges (CSN)

Linda Tavolaro, secrétaire générale de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM-CSN)

Quoi : Manifestation Date : Samedi 18 mars 2023 Heure : 11 h 45 Endroit : 4601, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal (Québec) H3V 1E7

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Communiqué envoyé le 16 mars 2023 à 17:18 et diffusé par :