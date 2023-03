L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - IMA.H

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : G2 Goldfields Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : GTWO Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 4:00 pm L'OCRCVM peut prendre la décision de...

La Ville de Montréal et la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) félicitent M. Jean-Jacques Bohémier pour sa nomination à titre de président du conseil d'administration de la SHDM....