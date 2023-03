Les Métallos exigent de Tacora Resources de maintenir les emplois au Labrador





« Tacora Resources laisse tomber notre communauté. Notre syndicat s'oppose fermement à l'annonce de la création de 26 postes pour des cadres qui feraient la navette (fly-in, fly-out)», a déclaré Joshua Joy, président de la section locale 6285 du Syndicat des Métallos, qui représente les travailleurs de la mine de fer de Tacora Resources à Wabush.

Dans une note de service adressée le 8 mars à tous les employés, Tacora Resources a annoncé qu'elle offrirait 26 postes avec une option de navettage (fly-in, fly-out).

« Si Tacora accorde vraiment une grande importance au travail d'équipe et à la détermination, elle s'efforcera de créer des employés locaux », a fait valoir Joshua Joy.

Le syndicat a rencontré l'entreprise le mercredi 15 mars et s'est vu expliquer que la raison de la note de service était la difficulté à embaucher et à conserver les postes au niveau local.

« Bien que le syndicat comprenne qu'il est difficile d'embaucher localement, nous nous opposons à ce que les postes soient pourvus en navettage. Nous demandons à l'entreprise de donner la priorité à l'embauche locale. Pour l'instant, il ne s'agit pas d'emplois syndiqués, mais d'emplois de cadres. Cependant, nous craignons la perte d'autres bons emplois locaux et le tort que cela entraînerait pour la communauté si cette initiative allait de l'avant », a expliqué Joshua Joy.

« Notre plus grande crainte concernant le système de navettage est qu'il ne s'étende aux emplois syndiqués », a-t-il ajouté.

Même si l'entreprise a reconnu la position du syndicat et assuré qu'elle n'avait pas l'intention d'offrir des emplois syndiqués basés sur le navettage, les communautés de Labrador West ont déjà vu d'autres entreprises tenter de tels changements.

La section locale 6285 des Métallos représente 280 travailleurs de la mine de Tacora, notamment des opérateurs d'équipement lourd, des opérateurs d'usine, des électriciens et du personnel d'entretien.

« Lorsque Tacora a annoncé la réouverture de la mine Scully en 2017, l'un des principaux avantages était la reprise anticipée de l'économie de Wabush », a souligné Myles Sullivan, directeur du District 6 des Métallos (Ontario et Canada atlantique).

« Les Métallos sont très attachés aux communautés dans lesquelles ils vivent et travaillent. Pour renforcer la communauté, on ne peut tolérer qu'une partie de la main-d'oeuvre retire de cette même communauté les revenus générés au niveau local », a ajouté Myles Sullivan.

Les emplois syndiqués chez Tacora sont de bons emplois. Les Métallos et Tacora ont récemment conclu une nouvelle convention collective de cinq ans prévoyant des hausses salariales de 12,5 % la première année. Les salaires de départ des travailleurs syndiqués sont de 45 dollars de l'heure, plus les avantages sociaux, et ceux des métiers spécialisés sont plus élevés.

« Les habitants des communautés industrielles connaissent les conséquences des emplois de navettage. Ces travailleurs vont chercher une grande partie de leurs revenus ailleurs, diminuant ainsi les retombées économiques et sociales que nos ressources devraient apporter à notre région », a fait valoir Joshua Joy.

« Tacora est fière d'être une entreprise familiale. Nous voulons que l'entreprise reconsidère son plan d'emplois de navettage et cherche d'autres solutions, notamment l'embauche de personnes locales et d'autres qui sont prêtes à déménager pour vivre et travailler au Labrador West », a-t-il ajouté.

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques au pays et il est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d'adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide expérience à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et une rémunération plus équitable, notamment de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bonnes pensions.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 16 mars 2023 à 15:15 et diffusé par :