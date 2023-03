Le gouvernement du Canada mettra fin aux exigences de dépistage de la COVID-19 pour les voyageurs aériens en provenance de la République populaire de Chine, de Hong Kong ou de Macao





OTTAWA, ON, le 16 mars 2023 /CNW/ - Tout au long de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a, dans le but de protéger la santé et la sécurité de la population canadienne, adopté une approche prudente et mesurée pour adapter les mesures aux frontières. Le 5 janvier 2023, en réponse à l'augmentation subite des cas de COVID-19 en République populaire de Chine, et en raison de la quantité limitée de données connues à l'époque sur ces cas, le gouvernement du Canada a mis en place des exigences temporaires relatives au dépistage avant l'embarquement pour les voyageurs aériens arrivant au Canada en provenance de la République populaire de Chine, de Hong Kong ou de Macao. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il mettra fin à ces mesures temporaires.

À compter de minuit et une (HAE) le 17 mars 2023, les voyageurs aériens arrivant au Canada sur des vols en provenance de la République populaire de Chine, de Hong Kong ou de Macao ne seront plus tenus de fournir la preuve d'un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19 avant l'embarquement. Cela signifie qu'il n'y aura plus de mesures fédérales aux frontières associées à la COVID-19 en place après cette date.

Depuis que le Canada et d'autres pays ont mis en place des mesures frontalières temporaires en janvier 2023, les données de la Chine et de la communauté internationale, de même que les échantillons d'eaux usées d'aéronefs analysés au Canada, n'ont pas détecté de nouveaux variants préoccupants. De plus, la situation relative à la COVID-19 s'est améliorée tant en Chine qu'au Canada, et les systèmes de soins de santé canadiens demeurent stables.

L'Agence de la santé publique du Canada continue de recommander aux gens de porter un masque bien conçu et bien ajusté lors de déplacements en avion, dans les aéroports et dans tout autre lieu intérieur bondé. Une personne qui présente des symptômes de la COVID-19 ne devrait pas voyager.

Le gouvernement du Canada continue de travailler avec ses partenaires internationaux pour améliorer les capacités de séquençage et surveille de près la situation épidémiologique mondiale de la COVID-19 et des nouveaux variants préoccupants. Le gouvernement du Canada n'hésitera pas à modifier les mesures pour protéger la santé et la sécurité de la population canadienne au besoin.

« Le Canada continue de se fonder sur les renseignements connus, les données scientifiques, la surveillance de la situation épidémiologique et la capacité d'intervention en cas de pandémie au pays et à l'international pour fixer ses mesures frontalières associées à la COVID-19. Des mesures frontalières temporaires ont été mises en place en janvier 2023 pour protéger la santé et la sécurité de l'ensemble de la population au Canada. De nouvelles données et de nouveaux éléments probants nous permettent maintenant de mettre fin à ces mesures. Même s'il s'agit d'une bonne nouvelle, nous devons rester vigilants. Nous devrions tous et toutes recevoir une série complète de vaccins contre la COVID-19, ainsi que toute autre dose recommandée, puis continuer de faire tout ce que nous pouvons pour nous protéger et protéger les autres. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Protéger la santé et la sécurité de la population canadienne demeure toujours à l'avant-plan de toutes les décisions de notre gouvernement. Même si l'amélioration de la situation épidémiologique en Chine et au Canada est encourageante et nous permet maintenant de lever les exigences de dépistage temporaires pour les voyageurs aériens mises en place au début de 2023, nous savons que nous devons continuer de faire preuve de vigilance dans la lutte contre la COVID-19 et ses variants. Nous continuerons de prendre des décisions en fonction des meilleurs avis de santé publique et adapterons nos mesures en conséquence pour protéger la santé et la sécurité des voyageurs, des travailleurs du secteur des transports et de nos infrastructures de transport. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Notre intervention s'est adaptée au fil de l'évolution de la pandémie. Le personnel dévoué de l'Agence des services frontaliers du Canada constitue la première ligne de notre pays, et je tiens à le remercier d'avoir travaillé avec les autorités de santé publique pour protéger la population. Nous continuons de suivre la situation de près et nous nous adapterons au besoin, car c'est ce que à quoi la population canadienne s'attend. »

L'honorable Marco Mendicino

Ministre de la Sécurité publique

« La pandémie a évolué, mais nous devons rester vigilants. Le Canada a contribué à mener une intervention internationale efficace pour lutter contre la COVID-19 en aidant les pays à améliorer l'accès aux vaccins, aux tests de dépistage et aux traitements pour les personnes les plus à risque dans le monde entier. Le Canada demeure résolu à travailler avec ses partenaires mondiaux pour renforcer les systèmes de santé et améliorer son état de préparation à l'avenir. »

L'honorable Mélanie Joly

Ministre des Affaires étrangères

Les personnes au Canada qui comptent voyager à l'étranger devraient recevoir une série complète de vaccins contre la COVID-19, ainsi que toute autre dose recommandée au Canada, au moins 14 jours avant leur voyage.

Si vous voyagez, nous vous invitons à consulter la page Conseils aux voyageurs et avertissements propre à votre destination. Vous y trouverez des renseignements par pays sur les risques sanitaires, la sûreté, la sécurité, les lois et coutumes locales ainsi que les conditions d'entrée, de même que d'autres renseignements importants pour votre voyage.

propre à votre destination. Vous y trouverez des renseignements par pays sur les risques sanitaires, la sûreté, la sécurité, les lois et coutumes locales ainsi que les conditions d'entrée, de même que d'autres renseignements importants pour votre voyage. À l'heure actuelle, des conseils de santé aux voyageurs de niveau 2 sont en vigueur relativement à la COVID-19 pour les voyages dans tous les pays. Il convient de rappeler aux voyageurs de prendre des décisions éclairées lorsqu'ils envisagent de voyager à l'étranger. Il leur est conseillé de prendre des précautions sanitaires accrues en tout temps et d'appliquer des mesures de santé publique aux points d'entrée.

sont en vigueur relativement à la COVID-19 pour les voyages dans tous les pays. Il convient de rappeler aux voyageurs de prendre des décisions éclairées lorsqu'ils envisagent de voyager à l'étranger. Il leur est conseillé de prendre des précautions sanitaires accrues en tout temps et d'appliquer des mesures de santé publique aux points d'entrée. Les voyageurs canadiens peuvent s'inscrire en tout temps au service Inscription des Canadiens à l'étranger pour obtenir, en cas d'urgence, des messages importants d'Affaires mondiales Canada.

