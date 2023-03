Renouvellement de l'autorisation ministérielle - La Fonderie Horne prend acte de la décision du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP)





ROUYN-NORANDA, QC, le 16 mars 2023 /CNW/ - La Fonderie Horne a pris acte des nouvelles exigences formulées par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) dans le cadre du renouvellement de l'autorisation ministérielle pour l'exploitation de son usine à Rouyn-Noranda.

Notre priorité absolue est la santé et la sécurité de nos employés et des communautés environnantes, et nous nous engageons à déployer tous les efforts possibles afin de respecter ces nouvelles exigences ambitieuses visant la poursuite de la réduction de nos émissions atmosphériques.

L'objectif est clair pour la Fonderie : diminuer le plus rapidement possible ses émissions. Au cours des 20 dernières années, les émissions atmosphériques de l'entreprise ont diminué de 90 %, et nous continuerons à suivre ce rythme accéléré d'amélioration continue.

La Fonderie Horne est déjà à pied d'oeuvre pour déployer son plan d'action d'envergure. Elle a monté une équipe de plus d'une centaine de personnes dédiée à cette mission et injectera à terme plus de 500 millions de dollars dans la réalisation de ce projet de modernisation ambitieux.

Plusieurs projets sont en cours de réalisation, notamment ceux ayant un impact significatif comme un nouveau système de captation des gaz et l'installation de nouveaux dépoussiéreurs. De plus, plusieurs projets transitoires seront complétés dès 2023. La Fonderie tient à souligner la détermination et la contribution active de ses employés et de ses parties prenantes qui travaillent très fort afin de mettre en service des systèmes le plus rapidement possible.

Un rôle névralgique au-delà des limites de l'Abitibi-Témiscamingue

L'innovation est au coeur des opérations de la Fonderie Horne depuis 1927. Cette dernière fait partie des industries minières et métallurgiques québécoises et canadiennes depuis près de 100 ans. L'entreprise a un rôle stratégique important à jouer au pays et en Abitibi-Témiscamingue et continuera d'en avoir un.

Seule fonderie de cuivre au Canada, fière de produire du cuivre dont l'empreinte carbone est l'une des plus faibles au monde, elle occupe une place essentielle dans la chaine de valeur nord-américaine des métaux critiques et stratégiques. La Fonderie Horne joue également un rôle de premier plan dans l'économie circulaire grâce au recyclage.

« La Fonderie Horne a pour priorité absolue d'assurer la santé et la sécurité de ses employés et de la communauté de Rouyn-Noranda. En tant qu'employeur et citoyen corporatif responsable, nous sommes déterminés à travailler avec nos parties prenantes pour atteindre ces nouveaux objectifs ambitieux. Nous continuerons également à analyser les détails des exigences au courant des prochains jours », déclare Claude Bélanger, chef des opérations cuivre en Amérique du Nord de Glencore.

« La Fonderie Horne entend par ailleurs tenir informés tous les acteurs concernés de l'avancement de ses projets de réduction des émissions. Nos équipes s'engagent en ce sens et offrent leur entière collaboration », indique-t-il.

« La Fonderie Horne participera activement à la réalisation des actions l'impliquant dans le déploiement du plan d'action gouvernemental pour soutenir Rouyn-Noranda », ajoute-t-il.

La Fonderie Horne, partie intégrante de Glencore Canada, est une usine métallurgique dont les activités de traitement du cuivre sont reconnues à travers le monde. Elle produit annuellement 210 000 tonnes de cuivre et de métaux précieux. En plus de détenir une expertise réputée dans le traitement de matériaux complexes, la Fonderie Horne occupe une place importante en Amérique du Nord dans le traitement de produits recyclés à valeur métallique. Elle emploie plus de 650 personnes à son usine de Rouyn-Noranda, au Québec, en plus de faire affaire avec plusieurs entrepreneurs. La totalité de sa production d'anodes de cuivre est acheminée à l'Affinerie CCR, une compagnie Glencore, située à Montréal, où 500 autres travailleurs contribuent à la chaîne de valeur du cuivre et des minéraux critiques en Amérique du Nord, tout en contribuant à la transition énergétique.

Glencore est l'une des plus grandes entreprises diversifiées de matières premières au monde et un important producteur et négociant de plus de 60 produits de base. Grâce à un réseau d'actifs, de clients et de fournisseurs répartis dans le monde entier, nous produisons, traitons, recyclons, achetons, commercialisons et distribuons les produits de base qui permettent la décarbonisation tout en répondant aux besoins énergétiques actuels.

Les entreprises de Glencore emploient environ 135 000 personnes, y compris les sous-traitants. Avec une forte présence dans plus de 35 pays et dans des régions détentrices de matières premières établies et émergentes, les activités industrielles de Glencore sont soutenues par son réseau de commercialisation mondial doté de plus de 40 bureaux.

Les clients de Glencore sont des consommateurs industriels, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'acier, de la production d'électricité, de la fabrication de batteries et du pétrole. Nous fournissons également des services de financement, de logistique et autres aux producteurs et aux consommateurs de matières premières.

Glencore est fière d'être membre des Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'homme et du Conseil international des mines et des métaux. Nous participons activement à l'Initiative pour la transparence des industries extractives.

Glencore reconnaît sa responsabilité dans la contribution à l'effort mondial pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris. Nous avons pour ambition de devenir une entreprise dont les émissions totales nettes seront nulles d'ici à 2050. En août 2021, nous avons porté notre objectif de réduction des émissions à moyen terme à 50 % d'ici 2035 et introduit un nouvel objectif à court terme de 15 % d'ici 2026.

Les sociétés dans lesquelles Glencore plc détient une participation directe ou indirecte sont des entités juridiques séparées et distinctes. Dans ce document, « Glencore », « groupe Glencore » et « Groupe » ne sont utilisés que pour des raisons de commodité lorsqu'il est fait référence à Glencore plc et à ses filiales en général. Ces expressions collectives sont utilisées par souci de clarté uniquement et n'impliquent aucun autre lien entre les sociétés. De même, les termes « nous », « notre » et « nos » sont utilisés pour faire référence collectivement aux membres du Groupe ou à ceux qui travaillent pour lui. Ces expressions sont également utilisées dans des cas où il n'est pas utile d'identifier une ou des sociétés en particulier.

