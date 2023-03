Le ministre des Transports annonce un nouvel investissement, dans le cadre du Plan de protection des océans, pour la formation dans le domaine maritime des peuples autochtones, des habitants du Nord et des femmes





VANCOUVER, BC, le 16 mars 2023 /CNW/ - Les navires et les marchandises transportées sur les eaux canadiennes étant plus nombreux que jamais, il est essentiel d'investir dans une main-d'oeuvre maritime solide, diversifiée et qualifiée le long de nos côtes. Le gouvernement du Canada, dans le cadre du Plan de protection des océans du Canada, offre aux groupes sous-représentés de nouvelles perspectives de formation afin de renforcer le système de sécurité maritime de classe mondiale du Canada.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui un nouvel investissement de près de 30 millions de dollars, dans le cadre du Plan de protection des océans, afin de prolonger le Programme de formation dans le domaine maritime de quatre années supplémentaires et de continuer à offrir des occasions de formation dans le domaine maritime aux peuples autochtones, aux habitants du Nord et aux femmes.

Avec cet investissement, le gouvernement du Canada renouvelle son partenariat avec :

Le British Columbia Technology Institute (BCIT), en partenariat avec le Camosun College;

le Nova Scotia Community College (NSCC);

College (NSCC); le Nunavut Fisheries and Marine Training Consortium (NFMTC).

Le renouvellement de l'investissement permettra également de financer le Western Arctic Marine Training Consortium (WAMTC) afin d'encourager les possibilités de formation continue dans le domaine maritime à Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Ce financement permettra aux établissements partenaires de dispenser des cours de formation dans le domaine maritime, de créer un environnement d'apprentissage sûr et une culture de travail équitable pour leurs élèves, et d'accroître la diversité et le recrutement, ce qui se traduira par l'arrivée d'un plus grand nombre de personnes qualifiées au sein de l'industrie maritime canadienne.

Le Plan de protection des océans est une réussite canadienne. Lorsque les peuples autochtones, le secteur industriel, les communautés, le milieu universitaire et le gouvernement travaillent ensemble pour protéger notre environnement, faire croître notre économie et soutenir de bons emplois dans tout le pays, nous obtenons des résultats concrets. Le Plan de protection des océans permettra d'assurer la santé de nos océans et de nos côtes, de faire progresser la réconciliation et de bâtir un avenir propre pour nos enfants et nos petits-enfants.

« Les peuples autochtones et les communautés côtières sont des partenaires essentiels pour assurer la propreté et la sécurité de nos voies navigables. Je suis donc fier d'annoncer que, dans le cadre du Programme de formation maritime et du Plan de protection des océans, notre gouvernement renouvelle son partenariat avec certains des plus grands établissements de formation dans le domaine maritime au Canada. Cette mesure offrira des perspectives de formation et de carrière aux peuples autochtones, aux habitants du Nord et aux femmes de tout le Canada. De tels investissements nous permettent de continuer à bâtir une industrie maritime forte, sécuritaire et efficace, tout en créant de nouveaux emplois et en développant notre économie. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Le Plan de protection des océans prévoit des investissements importants dans la main-d'oeuvre maritime en créant des possibilités d'éducation et d'emploi pour les Autochtones, les habitants et habitantes du Nord et les femmes. Des initiatives comme le Programme de formation dans le domaine maritime poursuivent le travail crucial du Canada, notamment en appuyant le travail important des membres de la Garde côtière canadienne, pour assurer la sécurité des navigateurs et la santé des océans, et les protéger pour les générations futures. »

L'honorable Joyce Murray

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Avec le plus long littoral au monde, le Canada compte sur une main-d'oeuvre maritime qualifiée pour assurer l'efficacité, la concurrence, la durabilité et la sécurité du secteur maritime, un secteur qui offre des possibilités économiques aux communautés côtières du Canada. L'annonce d'aujourd'hui est un autre signe de l'engagement du Canada à éliminer les obstacles pour les Autochtones, les habitants et habitantes et les femmes qui cherchent à entreprendre une carrière enrichissante dans ce domaine. Cela signifie de bons emplois de grande qualité et une croissance économique inclusive, tout cela dans le cadre du Plan de protection des océans de 3,5 milliards de dollars, une initiative historique du Canada. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Le programme Bridge Watch Rating du BCIT représente une étape cruciale pour combler le fossé entre le besoin en main-d'oeuvre qualifiée de l'industrie maritime et la pénurie de personnel disponible. En offrant de nouvelles perspectives de carrière aux femmes et aux autochtones, ce programme apporte une solution à la pénurie de main-d'oeuvre et contribue également à favoriser la diversité et l'inclusion dans l'industrie maritime. La diversité des points de vue et des compétences est un véritable atout pour les employeurs, ce qui fait de ce programme un projet gagnant-gagnant pour toutes les parties concernées. »

Steve Perry

Doyen, School of Transportation, British Columbia Institute of Technology

« Au cours des quatre dernières années, ce projet a montré qu'avec le soutien de l'organisme de réglementation, il est possible pour les partenaires de l'industrie et les établissements d'enseignement supérieur d'éliminer les barrières et de donner aux femmes et aux élèves autochtones les moyens de réussir dans l'industrie maritime. Ce projet contribue à accroître la participation des femmes et des peuples autochtones dans l'industrie et est conforme à notre promesse, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, de donner les moyens d'agir à ceux qui s'efforcent d'élargir leurs connaissances et leurs actions, et de se dépasser. »

Vivek Saxena

Directricel, NSCC Strait Area Campus

À ce jour, la formation avancée et les exercices dispensés lors de cours virtuels et en personne ont permis à plus de 650 étudiants issus de groupes sous-représentés d'obtenir leur diplôme et de faire carrière au sein de la Garde côtière canadienne et dans d'autres secteurs de l'industrie maritime.

Depuis le lancement du plan de protection des océans, et grâce au programme de formation dans le domaine maritime, le gouvernement du Canada a réussi à réduire les barrières et à créer des débouchés dans l'industrie maritime pour les groupes sous-représentés.

a réussi à réduire les barrières et à créer des débouchés dans l'industrie maritime pour les groupes sous-représentés. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans l'engagement pris par le gouvernement du Canada dans le cadre du budget de 2022 de fournir 2 milliards de dollars sur 9 ans afin de renouveler le Plan de protection des océans du Canada et d'étendre son travail à de nouveaux domaines.

dans le cadre du budget de 2022 de fournir 2 milliards de dollars sur 9 ans afin de renouveler le Plan de protection des océans du et d'étendre son travail à de nouveaux domaines. Depuis 2016, le gouvernement du Canada a consacré 3,5 milliards de dollars pour le Plan de protection des océans, soit le plus vaste investissement jamais consenti à la protection des côtes et des voies navigables du Canada .

