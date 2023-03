Zendure lance le premier système de stockage d'énergie solaire pour les balcons





BERLIN, 16 mars 2023 /PRNewswire/ -- Zendure , une des startups de technologie énergétique à la croissance la plus rapide, basée dans la Silicon Valley aux États-Unis, en Chine et au Japon ? lance SolarFlow , le premier système de stockage d'énergie solaire prêt à l'emploi pour les balcons. Composé d'un concentrateur photovoltaïque et d'un maximum de quatre batteries, SolarFlow est compatible avec les panneaux solaires de balcon classiques, permettant aux habitants d'appartements et de copropriétés de stocker l'énergie solaire précieuse pendant la journée et de l'utiliser la nuit. La capacité maximale de 3 840 Wh est suffisante pour fournir de l'électricité de nuit à une famille de quatre personnes et à tous leurs appareils et dispositifs essentiels.

Les prix élevés de l'énergie sont un fardeau financier pour beaucoup, et le désir de durabilité dans la vie quotidienne se fait de plus en plus pressant, à mesure que de plus en plus de gens se tournent vers les énergies renouvelables et investissent dans leurs propres systèmes photovoltaïques (PV) pour produire de l'électricité de manière autonome. Le gouvernement allemand reconnaît également la nécessité de soutenir l'énergie solaire et a récemment rendu plus abordable l'achat de systèmes solaires et de systèmes de stockage d'électricité et d'onduleurs associés en les exonérant fiscalement, ce qui permet aux consommateurs de réaliser une économie de 19 %.

Stockage de l'énergie solaire pour les balcons - indépendant de tout fabricant, facile à utiliser et rentable

SolarFlow est un système de stockage destiné aux personnes soucieuses de l'énergie et des coûts. Le système de stockage peut être acheté sous la forme d'un ensemble complet comprenant un panneau solaire et un micro-onduleur de Zendure. Grâce à sa compatibilité avec les panneaux solaires de balcon existants sur le marché, il peut également être utilisé quel que soit le fabricant. Les consommateurs qui disposent déjà de panneaux solaires pour balcon et d'un micro-onduleur peuvent donc facilement raccorder SolarFlow à l'équipement existant à l'aide d'un connecteur MC4. Le concentrateur photovoltaïque de SolarFlow est équipé d'une puissance de 800 W et d'un système de gestion intelligent des batteries, qui stocke l'énergie excédentaire dans les batteries LFP associées. SolarFlow évite de gaspiller l'énergie produite et la rend facilement accessible la nuit. Les consommateurs peuvent ainsi économiser jusqu'à 32 % de leurs coûts énergétiques annuels.

Aperçu des principales caractéristiques

Compatible avec panneaux solaires de balcon et micro-onduleurs disponibles sur le marché

Capacité de stockage de 960 Wh avec une batterie et de 3 840 Wh avec quatre batteries

Concentrateur photovoltaïque d'une puissance de 800 W

Connexion au panneau solaire et au micro-onduleur par connecteur MC4

Production d'énergie maximale grâce au double suivi du point de puissance maximale (800 W en entrée et 1 200 W en sortie)

Contrôle intelligent AIoT via une application

Plus d'informations sont disponibles sur sur le site officiel de Zendure .

À propos de Zendure

Zendure est l'une des startups EnergyTech à la croissance la plus rapide, basée dans les hubs technologiques de la Silicon Valley aux États-Unis et de la Greater Bay Area dans la Silicon Valley chinoise. L'objectif de Zendure est de rendre l'énergie accessible partout et à tout moment, et de démocratiser les dernières technologies énergétiques. Cela permettra d'alimenter les modes de vie en réseau et hors réseau de manière propre et abordable. Depuis 2013, le portefeuille primé de Zendure, composé de solutions de stockage d'énergie domestique IoT robustes, polyvalentes et à la pointe de l'industrie, de centrales électriques mobiles et de solutions de batteries, a contribué à améliorer la vie des gens dans le monde entier, à la maison, au travail et dans les loisirs.

