Le ministre Hutchings annonce des investissements dans des projets de croissance des entreprises et d'améliorations communautaires en Saskatchewan





Soutien de 180 emplois grâce aux investissements de plus de 10,2 millions de dollars de PrairiesCan dans l'innovation dans les domaines de l'agroalimentaire et de la fabrication de pointe, ainsi que dans la revitalisation communautaire

SASKATOON, SK, le 16 mars 2023 /CNW/ - La Saskatchewan est un chef de file mondial dans le domaine de l'agriculture et de la transformation des aliments. Elle abrite des entreprises de classe mondiale spécialisées dans les solutions de fabrication de pointe qui contribuent à nourrir la population canadienne et le monde entier et qui soutiennent d'innombrables emplois.

Un grand nombre de ces entreprises sont implantées dans des petites villes un peu partout dans la province, comme Perdue, Yorkton et Emerald Park, ce qui génère des retombées économiques pour ces collectivités.

L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de 7,9 millions de dollars visant à aider cinq entreprises à forte croissance de la Saskatchewan à accéder aux ressources dont elles ont besoin pour prendre de l'expansion et commercialiser leurs produits et services novateurs dans de nouveaux marchés. L'investissement soutient des secteurs clés de l'économie de la Saskatchewan, notamment l'agriculture, l'agroalimentaire et la fabrication de pointe.

Le ministre Hutchings a également annoncé un investissement supplémentaire de 2,3 millions de dollars pour la construction et l'amélioration d'infrastructures récréatives, touristiques et communautaires dans 13 collectivités urbaines, rurales et autochtones de la Saskatchewan.

Ces investissements, qui totalisent 10 215 570 $, contribueront à créer des collectivités urbaines et rurales dynamiques et à faire en sorte que les entreprises de la Saskatchewan prospèrent et contribuent fortement à l'économie des Prairies, aujourd'hui et dans l'avenir, tout en soutenant de bons emplois pour les travailleurs canadiens.

« Les secteurs dynamiques de l'agroalimentaire et de la fabrication de pointe de la Saskatchewan sont des employeurs clés et des moteurs de l'économie de la province. Notre gouvernement travaille en collaboration avec des entrepreneurs de la Saskatchewan pour qu'ils puissent faire profiter le marché mondial de produits et services novateurs, soutenir la sécurité alimentaire et la durabilité, et créer de bons emplois dans des communautés dynamiques à travers le Canada. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« Qu'il s'agisse de collectivités agricoles rurales, de communautés autochtones ou de centres urbains animés, la Saskatchewan est fondée sur de solides racines agricoles. Des collectivités dynamiques soutenues par des industries locales florissantes et des entrepreneurs novateurs permettront à toutes les collectivités de participer à la croissance économique de la province et de bénéficier de son succès. »

-L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural

« Le Food Centre aide les entreprises à lancer de nouveaux produits et leur fournit des solutions de transformation provisoires. Ce projet s'appuiera sur notre capacité actuelle à étendre nos compétences dans des domaines spécifiques tels que l'emballage, la transformation des aliments, la mouture, le développement d'ingrédients modifiés et l'isolement d'ingrédients dans le secteur des aliments d'origine végétale. »

-Mehmet Tulbek, président du Saskatchewan Food Industry Development Centre Inc.

« Protein Powered Farms et Sunnydale Foods se réjouissent de l'investissement du Canada dans la première installation d'extrusion à échelle commerciale de la Saskatchewan. Il s'agit d'un signal fort de la confiance du Canada dans la capacité de la Saskatchewan à mettre au point des produits alimentaires durables et sains pour les consommateurs et pour la planète. Ce projet montre que le Canada montre la voie à suivre en matière de production alimentaire durable et respectueuse de l'environnement. »

-Heidi Dutton, Protein Powered Farms Inc.

« Le financement de PrairiesCan pour l'aménagement de nos sentiers offre aux résidents de la communauté Dakota de Whitecap et aux visiteurs du Dakota Dunes Resort des choix d'activités récréatives accessibles tout au long de l'année. Ces sentiers favorisent le développement de notre collectivité et du tourisme et permettent d'enseigner l'histoire et la culture Dakota, ce qui peut contribuer à la réconciliation. »

-Chef Darcy Bear, Première Nation Whitecap Dakota

En Saskatchewan , on trouve plus de 40 % des terres agricoles cultivées du Canada , et la province est l'un des plus grands exportateurs de produits agroalimentaires du pays.

, on trouve plus de 40 % des terres agricoles cultivées du , et la province est l'un des plus grands exportateurs de produits agroalimentaires du pays. Depuis 2012, les recettes annuelles de la Saskatchewan provenant de l'agriculture à valeur ajoutée ont presque doublé, passant de 3,5 milliards de dollars à un montant estimé à 6,8 milliards de dollars en 2020-2021.

provenant de l'agriculture à valeur ajoutée ont presque doublé, passant de 3,5 milliards de dollars à un montant estimé à 6,8 milliards de dollars en 2020-2021. Plus de 300 entreprises de transformation alimentaire et de boissons en Saskatchewan produisent une large gamme de céréales, de viandes, de produits laitiers et de boulangerie, ainsi que des ingrédients alimentaires.

produisent une large gamme de céréales, de viandes, de produits laitiers et de boulangerie, ainsi que des ingrédients alimentaires. Les entreprises de la Saskatchewan conçoivent et produisent des solutions de fabrication de pointe de classe mondiale. Le secteur est un employeur clé pour les diplômés des universités et des écoles techniques.

PrairiesCan accorde un financement fédéral de 10 215 570 $ pour soutenir 18 projets dans les collectivités urbaines, rurales et autochtones de la Saskatchewan, permettant de créer et de maintenir 180 emplois.

Ces investissements dans l'économie de la Saskatchewan soutiendront l'innovation et la croissance des entreprises dans les secteurs de l'agroalimentaire et de la fabrication de pointe, ainsi que la revitalisation communautaire.

Croissance et productivité des entreprises (CPE) - Investissement de 6 400 000 $

Par l'entremise du programme CPE, le gouvernement du Canada soutient les entreprises à forte croissance qui cherchent à améliorer leur productivité, à se développer et à commercialiser leur technologie. Il offre un financement remboursable sans intérêt aux entreprises constituées en société. Le programme CPE soutient les entreprises à forte croissance constituées en personne morale qui sont en exploitation dans les provinces des Prairies depuis au moins deux ans. Trois bénéficiaires du programme CPE de la Saskatchewan recevant des fonds par l'intermédiaire de PrairiesCan ont été annoncés aujourd'hui :

Protein Powered Farms Inc. (3 000 000 $)

Installer de nouveaux équipements de production de fibres végétales et d'extrusion afin d'augmenter la capacité de transformation des ingrédients et créer de nouveaux produits. Protein Powered Farms est une usine d'extraction de protéines, située à Perdue , qui extrait les protéines des pois, des lentilles et des fèveroles.





Installer de nouveaux équipements de production de fibres végétales et d'extrusion afin d'augmenter la capacité de transformation des ingrédients et créer de nouveaux produits. Protein Powered Farms est une usine d'extraction de protéines, située à , qui extrait les protéines des pois, des lentilles et des fèveroles. TC Nutrition Inc. ( 2 797 500 $)

Installer des équipements de fabrication, de traitement et d'emballage de pointe dans sa nouvelle usine de fabrication à Saskatoon . TC Nutrition produit et emballe des suppléments nutritifs.





Installer des équipements de fabrication, de traitement et d'emballage de pointe dans sa nouvelle usine de fabrication à . TC Nutrition produit et emballe des suppléments nutritifs. SeedMaster Manufacturing Ltd. (602 500 $)

Intégrer de nouvelles technologies de fabrication de pointe qui augmenteront ses capacités de production et d'emballage pour l'exportation afin d'accroître les ventes mondiales. Située à Emerald Park , SeedMaster conçoit, construit et distribue du matériel de semis de précision.

Écosystèmes d'innovation régionaux - Investissement de 1 000 000 $

Dans le cadre du programme EIR, le gouvernement du Canada effectue des investissements ciblés dans les organismes sans but lucratif qui soutiennent les entreprises des secteurs prioritaires afin qu'elles puissent innover, croître et être concurrentielles à l'échelle mondiale. Le programme EIR s'adresse aux organismes sans but lucratif qui appuient les entreprises, les innovateurs et les entrepreneurs pour le démarrage d'entreprises, la croissance, la productivité, la commercialisation de technologies, l'adoption de technologies, les exportations et l'attraction d'investissements. Un bénéficiaire du programme EIR de la Saskatchewan recevant un financement par l'intermédiaire de PrairiesCan a été annoncé aujourd'hui :

Saskatchewan Food Industry Development Centre Inc. (1 000 000 $)

Renforcer la capacité de co-emballage du secteur agroalimentaire en Saskatchewan .

Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC) - Investissement de 500 000 $

Le FEC offre un financement à des entreprises et à des organisations pour les aider à créer des emplois et à positionner les économies locales en vue d'une croissance à long terme. Le Fonds, administré par les agences de développement régional du Canada, fournit 700 millions de dollars à l'échelle nationale sur trois ans. Aujourd'hui, un projet financé au titre du FAT par l'intermédiaire de PrairiesCan a été annoncé :

Parkland Welding & Machine LTD. (500 000 $)

Installer des équipements d'automatisation dans son usine de Yorkton afin d'accroître la capacité de fabrication de ses produits de transmission d'énergie par fluide utilisés par des fabricants d'équipements d'origine (FEO) en Amérique du Nord.

Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) - Investissement de 2 315 570 $

Le FCRC aide les collectivités de tout le Canada à réaliser des projets d'infrastructure communautaire et à améliorer l'infrastructure existante afin qu'elles puissent continuer de se remettre des effets de la pandémie. Grâce à un investissement national de 500 millions de dollars sur deux ans, le Fonds a pour but d'aider les organismes sans but lucratif, les municipalités et autres groupes communautaires, ainsi que les communautés autochtones à construire de nouvelles infrastructures communautaires et à raviver les actifs existants, à ramener les gens dans les espaces publics en toute sécurité grâce aux mesures de santé publique, à créer des emplois et à stimuler les économies locales. Aujourd'hui, 13 bénéficiaires du FCRC de la Saskatchewan ont reçu des fonds par l'intermédiaire de PrairiesCan :

Ville de North Battleford (734 267 $)

Revitaliser les rues vieillissantes du centre-ville de North Battleford .





Revitaliser les rues vieillissantes du centre-ville de . Première Nation Whitecap Dakota (675 000 $)

Aménager un réseau de sentiers communautaires à la Première Nation Whitecap Dakota.





Aménager un réseau de sentiers communautaires à la Première Nation Whitecap Dakota. Lloydminster Native Friendship Centre Inc. (239 800 $)

Revitaliser et améliorer le Lloydminster Native Friendship Centre et l'espace extérieur.





Revitaliser et améliorer le Lloydminster Native Friendship Centre et l'espace extérieur. Ville de Regina (225 000 $)

Améliorer un parc de jets d'eau et un terrain de jeux accessibles dans le parc Imperial.





Améliorer un parc de jets d'eau et un terrain de jeux accessibles dans le parc Imperial. Village de Clavet (149 940 $)

Construire un nouveau terrain de jeux et installer de l'équipement de mise en forme au parc Bentley et améliorer l'équipement du terrain de jeux au parc de la rue Queen.





Construire un nouveau terrain de jeux et installer de l'équipement de mise en forme au parc et améliorer l'équipement du terrain de jeux au parc de la rue Queen. Municipalité rurale de Spy Hill n o 152 (67 575 $)

Remplacer le toit de la salle du club de curling.





Remplacer le toit de la salle du club de curling. Municipalité de Rouleau (48 750 $)

Apporter des améliorations au centre communautaire.





Apporter des améliorations au centre communautaire. Municipalité de Lashburn (48 038 $ )

Construire un terrain de sport pavé multifonctionnel dans le parc Heritage.





) Construire un terrain de sport pavé multifonctionnel dans le parc Heritage. Municipalité de Mossbank (45 000 $)

Aménager un réseau de sentiers connecté au centre-ville.





Aménager un réseau de sentiers connecté au centre-ville. Municipalité de Hanley (33 420 $)

Moderniser l'aire de jets d'eau.





Moderniser l'aire de jets d'eau. Municipalité rurale de Turtle River n o 469 (18 000 $)

Remettre en état la patinoire extérieure à Vawn .





Remettre en état la patinoire extérieure à . Municipalité de LeRoy (15 780 $)

Aménager un sentier pédestre accessible autour d'une résidence-services et améliorer un parc du centre-ville.





Aménager un sentier pédestre accessible autour d'une résidence-services et améliorer un parc du centre-ville. Municipalité rurale de Heart's Hill no 352 (15 000 $)

Installer une nouvelle rampe pour les fauteuils roulants au Cactus Lake Hall.

