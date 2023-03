PicoWay, la plateforme laser picoseconde avec une polyvalence inégalée et la gamme d'indications la plus large, gagne de nouveaux usages, y compris pour la condition difficile du mélasma





MARLBOROUGH, Massachusetts, le 16 mars 2023 /CNW/ - Candela Corporation (Candela), une importante entreprise mondiale de dispositifs d'esthétique médicale dont le siège social est situé à Marlborough, au Massachusetts, a annoncé aujourd'hui que le système laser PicoWay® a reçu l'autorisation de la FDA et une licence de Santé Canada pour des indications élargies, y compris pour la condition difficile du mélasma. En plus de ses indications antérieures pour les rides, les lésions pigmentées bénignes, le détatouage et les cicatrices d'acné, la nouvelle autorisation et la nouvelle licence élargissent les capacités de la plateforme pour inclure le traitement du mélasma, des lentigines, des macules café au lait et du nævus d'Ota.1-2

La plateforme laser PicoWay primée est un système picoseconde de premier plan à l'échelle mondiale. Elle dispose de la gamme la plus large d'indications approuvées par la FDA de tous les lasers picosecondes.* La plateforme possède quatre véritables longueurs d'onde picoseconde (532, 730, 785 et 1 064 nm) et offre une polyvalence de traitement grâce aux multiples applications disponibles et aux technologies d'administration de faisceau (faisceau complet, faisceau divisé et faisceau « Fusion »).1,3

L'impulsion ultracourte caractéristique du laser PicoWay produit un effet photoacoustique non thermique, atteignant des cibles telles que des pigments sous la couche supérieure de la peau, tout en minimisant le risque de surchauffe de la couche extérieure de la peau. La modalité de traitement photoacoustique constante du dispositif permet une durée d'éviction sociale minimale après le traitement, ce qui fait du système PicoWay le laser idéal pour le rajeunissement de la peau** croissant et les marchés de détatouage, ainsi que pour les personnes atteintes de troubles pigmentaires. Pour les phototypes foncés qui présentent souvent des affections pigmentaires, PicoWay est le laser de choix. Les lasers à impulsions plus longues et plus lentes, ou ceux qui ne fournissent pas de manière constante les niveaux d'énergie ou les durées d'impulsion annoncés, exposent ce groupe démographique à un risque plus élevé d'hypopigmentation ou d'hyperpigmentation qui peut résulter d'une émission de chaleur excessive.3

Le mélasma est une affection de la peau qui cause des taches, habituellement sur le visage, qui sont plus foncées que le teint naturel de la peau.4 Cette affection est fréquente chez les phototypes foncés et particulièrement chez les femmes enceintes en raison des changements hormonaux : entre 15 et 50 % des femmes enceintes*** présentent un mélasma, ce qui explique pourquoi il est souvent appelé « masque de grossesse ».5,6 Le mélasma est une affection cutanée complexe, que l'on tente souvent de traiter à l'aide de produits topiques et qui se manifeste fréquemment par des rechutes et des rémissions pendant de longues périodes; il est donc notoirement difficile à traiter.7

« Le traitement du mélasma avec le laser PicoWay offre aux patients une modalité de traitement importante pour gérer cette affection difficile et souvent bouleversante sur le plan psychologique. Les patients bénéficient maintenant d'un traitement qui cible précisément leurs changements pigmentaires et qui peut être utilisé avec d'autres traitements comme les traitements topiques pour mieux gérer cette affection cutanée complexe », a indiqué Douglas Wu, MD, Ph. D, dermatologue doublement agréé du Cosmetic Laser Dermatology à San Diego et de Rejuvenation Dermatology au Canada.

« Les nouvelles autorisations du laser PicoWay élargissent les capacités déjà impressionnantes de cette plateforme. Candela s'est engagée à investir dans la recherche clinique et à élargir la gamme d'indications cliniques approuvées de ses produits. Les nouvelles autorisations du système PicoWay permettent à nos clients de continuer à profiter de leur partenariat avec Candela et d'offrir à leurs patients une autre option éprouvée sur le plan clinique pour le traitement du mélasma », a déclaré Geoff Crouse, président-directeur général de Candela.

