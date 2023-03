Départ de Martin Carrier à la présidence de MELS





MONTRÉAL, le 16 mars 2023 /CNW/ - Groupe TVA annonce que Martin Carrier, président de MELS, quittera ses fonctions le 24 mars prochain. Après trois années passées à la tête de l'entreprise, Martin Carrier a fait part à la direction de sa décision de relever de nouveaux défis.

Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, tient à remercier Martin Carrier pour sa contribution à l'entreprise. En plus de son implication dans le développement des affaires et le rayonnement de MELS, il a notamment développé le plateau de production virtuelle durant la pandémie afin d'offrir de nouvelles possibilités créatives aux productions d'ici et d'ailleurs.

« Je quitte avec la certitude que MELS est sur une belle lancée, mentionne Martin Carrier. Au cours de mon mandat, j'ai eu la chance de relever de grands défis avec des équipes hautement qualifiées, de traverser la pandémie et d'effectuer un virage technologique important en misant sur la production virtuelle. Je laisse derrière moi une équipe de direction solide en qui j'ai pleinement confiance pour assurer le succès de MELS. »

Les prochaines semaines permettront à la direction d'établir le plan de transition à la direction de MELS. L'équipe en place assurera la continuité des opérations pour tous les secteurs d'activités, soit Frédéric Boucher pour la location d'équipements, Julie Brabant pour les mobiles de production et les génératrices, Geneviève Brodeur pour les studios, Richard Cormier pour la production virtuelle et la publicité, ainsi que Marie-Christine Jean pour la postproduction.

À propos de MELS

Membre de Groupe TVA, MELS Studios et Postproduction jouit d'une notoriété considérable dans l'industrie du cinéma. Forte de sa signature - Complice de vos projets - et de l'expertise de ses quelque 350 professionnels, l'entreprise offre notamment des services de location de studios et d'équipement, de production virtuelle, d'effets visuels, de postproduction image et son, de distribution, de mobiles de production et de diffusion cinématographique, télévisuelle, Web et sur appareils intelligents.

