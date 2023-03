Fonderie Horne et santé environnementale - La Santé publique accueille favorablement les mesures proposées





QUÉBEC, le 16 mars 2023 /CNW/ - Le directeur national de la santé publique, le docteur Luc Boileau, et le directeur de la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue, le docteur Stéphane Trépanier, accueillent positivement la nouvelle autorisation ministérielle accordée à la fonderie Horne.

La mise en oeuvre de toutes ces mesures et annonces permettra de multiplier les actions et de diminuer fortement l'exposition de la population de Rouyn-Noranda à la pollution environnementale. Plusieurs recommandations de la santé publique découlaient de consultations auprès de groupes, de citoyens, de citoyennes, de partenaires et d'acteurs régionaux. Il s'agit d'un gain majeur pour la population, son environnement et sa santé.

L'autorisation accordée par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs vise l'atteinte des valeurs repères proposées par l'Institut national de santé publique du Québec. Soulignons que les paramètres proposés dans l'autorisation permettront d'atteindre la cible annuelle de 15 ng/m3 d'arsenic dans quatre ans.

Il est à noter que les autorités de santé publique, tant régionales que nationales, accueillent favorablement le plan d'action présenté aujourd'hui, notamment en ce qui concerne la possibilité pour les citoyens et citoyennes les plus près des installations de l'entreprise d'être bien accompagnés et relogés ainsi que la mise en place d'une vigie indépendante et d'un observatoire de recherche sur les impacts des contaminants sur la santé et l'environnement.

Citations :

« Nous appuyons la mise en oeuvre de ces mesures qui s'inscrivent de manière cohérente dans nos recommandations de santé publique. De telles initiatives permettront de mieux protéger les citoyennes et les citoyens et de nous assurer de le faire au fil des prochaines années. Je tiens à réitérer que bien que l'atteinte du 15 ng/m3 soit exigée dans quatre ans, la norme d'arsenic de 3 ng/m3 demeure l'objectif à atteindre. Le plan gouvernemental va dans cette direction. »

Le docteur Luc Boileau, directeur national de la santé publique

« Ce vaste plan de protection de la population touchée par la situation constitue un pas énorme dans la bonne direction. Je tiens à saluer le fait que la communauté s'est impliquée depuis le début et qu'elle sera sollicitée pour participer tout au long du processus. Je suis également heureux que des mesures concrètes soient mises en place pour les membres de la communauté qui résident à proximité de la fonderie Horne. »

Le docteur Stéphane Trépanier, directeur de la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 16 mars 2023 à 13:13 et diffusé par :