Mise en place d'une zone tampon - La Ville s'engage dans une démarche sérieuse pour soutenir ses citoyennes et ses citoyens





ROUYN-NORANDA, QC, le 16 mars 2023 /CNW/ - Consciente des impacts d'une zone tampon sur le quotidien de ses citoyennes et de ses citoyens, la Ville de Rouyn-Noranda entrevoit un avenir positif et s'engage dans une démarche sérieuse pour soutenir les résidents du quartier. La Ville a l'ambition de devenir un modèle de cohabitation avec une industrie dans son périmètre urbain et souhaite mobiliser l'ensemble de sa communauté pour y arriver.

« Le conseil veillera à ce que les citoyennes et les citoyens du quartier touché par la zone tampon soient informés et soutenus tout au long du processus afin d'assurer l'inclusivité et la transparence de cette importante opération », d'assurer la mairesse de Rouyn-Noranda, madame Diane Dallaire.

« Nous sommes déjà en action afin de faciliter la transition des citoyennes et citoyens. Des lettres ont été envoyées, des appels automatisés seront lancés et des équipes seront dédiées à l'accompagnement des personnes touchées, » a déclaré monsieur Réal Beauchamp, conseiller du district Noranda.

Il est important que les citoyennes et citoyens du quartier Notre-Dame transmettent leurs coordonnées à la Ville afin d'être tenus informés des prochaines étapes en remplissant le formulaire disponible à l'adresse suivante: Rouyn-noranda.ca/contact-noranda ou en contactant le : (819) 797-7111.

Notez que le quadrilatère exact de la zone tampon, est situé entre la 9e et la 4e rue, ainsi qu'entre la ruelle de la rue Carter et l'avenue Portelance.

Attestation ministérielle: une avancée importante pour l'assainissement de la qualité de l'air

La Ville de Rouyn-Noranda a réagi positivement à l'annonce du ministre de l'Environnement, de la Lutte aux changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) concernant la nouvelle attestation d'assainissement en milieu industriel de la Fonderie Horne. La Ville se dit également rassurée de voir que les recommandations de la santé publique ont été considérées.

« La santé des citoyennes et des citoyens de Rouyn-Noranda étant au coeur de nos préoccupations, nous constatons que la nouvelle attestation constitue une avancée importante pour l'assainissement de la qualité de l'air à Rouyn-Noranda. La mobilisation de la communauté et la collaboration de tous les acteurs du milieu ont porté fruit. À la fin de la période visée par l'attestation, les rejets seront réduits de façon significative » a mentionné la mairesse de Rouyn-Noranda, madame Diane Dallaire.

Pour la Ville de Rouyn-Noranda, l'atteinte des nouveaux objectifs de rejets d'arsenic à la fin de la période couverte par l'attestation doit être une lancée pour que des solutions pérennes soient trouvées afin de d'atteindre la norme provinciale de rejets d'arsenic.

« Afin de redonner à la Ville l'attractivité bâtie pendant des décennies, nous allons mobiliser les forces vives du milieu afin de lancer un plan de valorisation qui inclut plusieurs mesures pour faire de Rouyn-Noranda un leader québécois en matière de verdissement et d'aménagements favorables à la santé et à la qualité de vie, » de conclure la mairesse.

SOURCE Ville de Rouyn-Noranda

Communiqué envoyé le 16 mars 2023 à 13:00 et diffusé par :