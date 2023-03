Le ministre Boissonnault annonce des investissements dans des expériences touristiques en Saskatchewan





Plus de 5,8 millions de dollars destinés à des projets qui encouragent les résidents et les visiteurs à explorer des destinations dynamiques dans l'ensemble de la Saskatchewan

REGINA, SK, le 16 mars 2023 /CNW/ - Il y a plus de raisons que jamais d'explorer la Saskatchewan. Qu'il s'agisse de vivre des aventures uniques en plein air et des expériences urbaines animées ou de découvrir l'histoire, la culture et les traditions des peuples autochtones qui habitent en Saskatchewan, il y a tout au long de l'année des possibilités de découvrir la terre des cieux vivants.

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre responsable de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de 5?814?879 dollars dans 14 exploitants d'entreprises touristiques de la Saskatchewan pour créer ou améliorer des expériences touristiques dans l'ensemble de la Saskatchewan.

L'investissement annoncé aujourd'hui soutiendra un secteur du tourisme solide et générera des revenus et des emplois essentiels dans les collectivités rurales, urbaines et autochtones d'un bout à l'autre de la Saskatchewan.

Citations

«?La Saskatchewan est un endroit où il fait bon vivre et séjourner. Les villes dynamiques, les collectivités terre à terre et les destinations touristiques uniques dévoilent aux visiteurs d'ici et d'ailleurs la riche culture et la beauté naturelle de la province. Grâce à ces investissements de PrairiesCan, nous encourageons le tourisme dans toute la Saskatchewan et nous soutenons la vitalité des collectivités et la prospérité économique.?»

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

«?Maintenant que nous avons dépassé la période critique de la pandémie, le secteur du tourisme au Canada montre de solides signes de croissance. Les investissements du gouvernement du Canada dans le tourisme au cours des deux dernières années se sont concentrés sur la survie de notre économie touristique. À mesure que nous nous dirigeons vers la reprise et la croissance du secteur, nous continuons à fournir un soutien ciblé aux entreprises touristiques de la Saskatchewan afin qu'elles puissent continuer à offrir des expériences inoubliables. Un secteur touristique pleinement rétabli et robuste constitue un facteur essentiel du succès des efforts déployés par notre gouvernement pour bâtir une économie qui profite à toute la population de la Saskatchewan et à l'ensemble de la population canadienne.?»

-L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

«?Tourism Saskatchewan est reconnaissant de ces investissements dans notre industrie. Ce soutien contribuera à bâtir un secteur touristique plus fort et plus résilient, ainsi qu'une économie du tourisme robuste. Il aidera la Saskatchewan à devenir une destination plus compétitive - une destination qui enregistre une forte hausse des voyages d'affaires et des événements de grande envergure, et qui accueille davantage de visiteurs de tout le Canada et du monde entier.?»

-Jonathan Potts, directeur général de Tourism Saskatchewan

«?À Regina, les effets de la pandémie de COVID-19 ont été largement ressentis dans l'ensemble du secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Bien que les entreprises ressentent encore les effets de la pandémie, le soutien des organismes nationaux reste la pierre angulaire de la reprise. Une fois les restrictions levées en 2021, les dépenses liées au tourisme ont atteint 306 millions de dollars à Regina. Le tourisme étant un secteur clé de la réussite à long terme de Regina, il est possible d'améliorer les forces du secteur et d'en profiter pour aller de l'avant. Tourism Regina et REAL sont reconnaissants de ce soutien.?»

-Tim Reid, directeur général de Regina Exhibition Association Ltd. (REAL) et de Tourism Regina

«?Le Globe Theatre est reconnaissant de l'aide financière apportée par le Fonds d'aide au tourisme pour la rénovation de l'édifice patrimonial Prince Edward. En tant que site de destination à Regina et dans le cadre de la revitalisation du centre-ville, le Globe Theatre nouvellement rénové servira de catalyseur pour attirer davantage de visiteurs locaux et nationaux. Le nouveau bâtiment modernisera et augmentera les prestations que le Globe offrira au public, attirant ainsi une nouvelle clientèle au Globe et au centre-ville.?»

-Jaime Boldt, directeur général de la Globe Theatre Society

«?Le financement accordé dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme a permis au Saskatchewan Science Centre d'accueillir Indigenous Ingenuity, une exposition qui présente des innovations issues des cultures autochtones et transmet des connaissances aux collectivités. Cet investissement a été le point de départ du cheminement de notre organisation vers la vérité et la réconciliation et de son engagement à cet égard. Le fait de raconter l'histoire des innovations autochtones a créé une expérience unique pour nos visiteurs. Nous sommes reconnaissants de cette occasion.?»

-Sandy Baumgartner, directrice générale du Saskatchewan Science Centre

Faits en bref

Le tourisme joue un rôle clé dans l'économie de la Saskatchewan , générant plus de deux milliards de dollars de dépenses de voyage annuelles et employant près de 70?000 résidents de la province à temps plein et à temps partiel.

, générant plus de deux milliards de dollars de dépenses de voyage annuelles et employant près de 70?000 résidents de la province à temps plein et à temps partiel. Le Fonds d'aide au tourisme (FAT) est administré en Saskatchewan par Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan). Il est doté d'un budget de 500 millions de dollars sur deux ans, dont 50 millions de dollars consacrés aux initiatives de tourisme autochtone et 15 millions de dollars qui appuient des mesures nationales.

Document d'information

PrairiesCan accorde plus de 5,8 millions de dollars pour soutenir 14 projets touristiques réalisés dans les collectivités de la Saskatchewan.

Ces investissements aideront les exploitants d'entreprises touristiques de la Saskatchewan à accéder aux ressources dont ils ont besoin pour prendre de l'expansion ou moderniser des attractions touristiques, ce qui profitera aux résidents et aux visiteurs et soutiendra les économies locales.

Fonds d'aide au tourisme (FAT) - Investissement de 5 814 879 $

Le FAT aide les organisations touristiques à adapter leurs activités tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future. Le FAT aide à positionner le Canada comme une destination de choix alors que les voyages nationaux et internationaux reprennent. Aujourd'hui, 14 projets en Saskatchewan ont reçu un financement par l'intermédiaire de PrairiesCan :

Tourism Saskatchewan (2 000 000 $)

Aider les organisations touristiques de la Saskatchewan à mettre au point de nouveaux produits et de nouvelles expériences.





Aider les organisations touristiques de la à mettre au point de nouveaux produits et de nouvelles expériences. MLTC Program Services Inc. (500 000 $)

Créer une organisation de marketing et de gestion dirigée par des Autochtones pour coordonner et mettre en oeuvre le plan d'action touristique du conseil tribal de Meadow Lake . Ce projet permettra également de former et d'encadrer des exploitants d'entreprises touristiques autochtones de la région.





Créer une organisation de marketing et de gestion dirigée par des Autochtones pour coordonner et mettre en oeuvre le plan d'action touristique du conseil tribal de . Ce projet permettra également de former et d'encadrer des exploitants d'entreprises touristiques autochtones de la région. Redberry Lake Biosphere Reserve Association Inc. (500 000 $)

Créer une destination incontournable quatre saisons, comprenant des hébergements écotouristiques uniques et un centre d'interprétation.





Créer une destination incontournable quatre saisons, comprenant des hébergements écotouristiques uniques et un centre d'interprétation. Globe Theatre Society (500 000 $)

Améliorer la sécurité et l'accessibilité du Prince Edward Building, un bâtiment patrimonial du centre-ville de Regina dans lequel se trouve le Globe Theatre.





Améliorer la sécurité et l'accessibilité du Prince Edward Building, un bâtiment patrimonial du centre-ville de dans lequel se trouve le Globe Theatre. The Saskatoon Visitor & Convention Bureau Inc. (498 000 $)

Mettre en oeuvre une stratégie de développement des destinations et de tourisme axée sur les expériences autochtones et culinaires.





Mettre en oeuvre une stratégie de développement des destinations et de tourisme axée sur les expériences autochtones et culinaires. Saskatchewan Science Centre Inc. (343 000 $)

Élaborer une stratégie de rayonnement de la culture autochtone en présentant de nouvelles expositions et en créant des programmes et des événements qui mettent en valeur l'innovation et l'ingéniosité des peuples autochtones de la Saskatchewan .





Élaborer une stratégie de rayonnement de la culture autochtone en présentant de nouvelles expositions et en créant des programmes et des événements qui mettent en valeur l'innovation et l'ingéniosité des peuples autochtones de la . Newsask Community Futures Development Corporation (299 500 $)

Apporter un soutien aux exploitants d'entreprises touristiques et aux collectivités du Centre-Est de la Saskatchewan et faire de la région une destination touristique quatre saisons.





Apporter un soutien aux exploitants d'entreprises touristiques et aux collectivités du Centre-Est de la et faire de la région une destination touristique quatre saisons. The Regina Exhibition Association Limited (297 000 $)

Créer un centre et un espace commun dans le REAL District, un centre touristique qui attire des millions de visiteurs chaque année.





Créer un centre et un espace commun dans le REAL District, un centre touristique qui attire des millions de visiteurs chaque année. Saskatoon Fireworks Festival Inc. (250 000 $)

Élaborer une initiative d'éclairage artistique pour le festival WinterShines au centre-ville de Saskatoon .





Élaborer une initiative d'éclairage artistique pour le festival WinterShines au centre-ville de . Western Development Museum (228 106 $)

Mettre au point et améliorer des expositions autochtones ainsi que des programmes d'interprétation et d'enseignement.





Mettre au point et améliorer des expositions autochtones ainsi que des programmes d'interprétation et d'enseignement. Smoky Burn Outfitting (99 999 $)

Créer un camp mobile pour étendre l'offre touristique à des expériences axées sur la vie en plein air et l'écotourisme.





Créer un camp mobile pour étendre l'offre touristique à des expériences axées sur la vie en plein air et l'écotourisme. Métis Nation Saskatchewan Secretariat Inc. (99 999 $)

Planifier et aménager le sentier métis Louis Riel comme pierre angulaire du tourisme métis dans l'Ouest.





Planifier et aménager le sentier métis comme pierre angulaire du tourisme métis dans l'Ouest. Champêtre County Wild West Resort Inc. (99 775 $)

Moderniser et hivériser les installations afin de prolonger l'offre touristique tout au long de l'année.





Moderniser et hivériser les installations afin de prolonger l'offre touristique tout au long de l'année. Buffalo Pound Eco Lodge Inc. (99 500 $)

Mettre au point des expériences de camping de luxe autochtones dans le parc provincial Buffalo Pound.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Communiqué envoyé le 16 mars 2023 à 12:32 et diffusé par :