Les résultats annuels 2022 de Delsey indiquent une croissance des ventes nettes de 124% en glissement annuel et un EBITDA multiplié par six par rapport aux niveaux d'avant la pandémie





PARIS, 16 mars 2023 /PRNewswire/ -- Delsey Paris, premier fabricant européen de bagages haut de gamme, a dévoilé aujourd'hui ses résultats opérationnels pour l'année 2022. Ses ventes mondiales nettes ont augmenté de 124% en glissement annuel pour atteindre 207 millions d'euros, dépassant les niveaux de 2019, avant la pandémie, et surpassant de près de quatre fois le taux de reprise du secteur après la pandémie. La marge d'EBITDA a augmenté à 11,4% des ventes nettes, soit six fois les niveaux d'avant la pandémie.

Davide Traxler, PDG de Delsey, a déclaré:

"Nous sommes fiers d'avoir obtenu de tels résultats qui consolident notre position en tant que marque leader au niveau mondial. Nous allons travailler dur pour tirer parti de ce succès et réaliser notre ambition de réinventer le secteur de la fabrication de bagages en cette nouvelle ère du voyage."

Les résultats de Delsey ont été particulièrement impressionnants aux États-Unis, où les ventes nettes de la société en dollars américains ont presque triplé par rapport à l'année précédente pour atteindre 96,6 millions de dollars, dépassant le secteur qui a connu une croissance de 35,6% par rapport à l'année précédente au cours de la même période. La stratégie de la société, qui consiste à lancer de nouvelles lignes de produits haut de gamme et des partenariats de marque avec des entreprises de renom telles que Roland-Garros, Air France et bien d'autres, fait des bagages un accessoire de mode. Cela a permis à Delsey d'augmenter le prix de vente unitaire moyen de ses produits de plus de 50% tout en augmentant le nombre d'unités vendues de 54%.

Fondée en 946 en France, Delsey a longtemps occupé la deuxième place sur le marché mondial des bagages avant de connaître des difficultés financières en 2017 et 2018. Après son rachat par un groupe d'investisseurs dirigé par Pemberton Asset Management, Delsey est redevenue l'une des marques de bagages les plus en vue au niveau mondial. Les priorités stratégiques de Delsey sont de maintenir la dynamique actuelle et d'assurer une croissance à long terme en tirant parti de la reprise en cours dans le secteur du voyage. Selon l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies, les arrivées de voyageurs internationaux en 2022 ont remonté à 63% des niveaux d'avant la pandémie (par rapport à 2019). Le marché mondial des bagages devrait connaître un taux de croissance annuel composé de 6 à 7% jusqu'en 2030.

DELSEY PARIS est une société française fondée en 1946. Elle vend ses collections en ligne et dans plus de 6 000 magasins répartis dans plus de 110 pays. Elle est numéro deux sur le marché mondial des bagages, qui compte un très grand nombre d'acteurs, et est nouvelle sur le marché tout aussi segmenté des sacs à dos.

