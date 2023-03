Avis aux médias - Le ministre Vandal annoncera un investissement considérable destiné à faire d'Edmonton un centre important de développement de médicaments et de produits pharmaceutiques essentiels





EDMONTON, AB, le 16 mars 2023 /CNW/ - L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, ainsi que l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, annonceront une aide fédérale importante destinée à une nouvelle initiative d'Edmonton visant à renforcer la production nationale de médicaments essentiels.

Les ministres Vandal et Boissonnault seront accompagnés de l'honorable Nate Glubish, ministre de la Technologie et de l'Innovation du gouvernement de l'Alberta, d'Amarjeet Sohi, maire de la Ville d'Edmonton, de Bill Flanagan, président et vice-chancelier de l'université de l'Alberta (qui s'exprimera virtuellement), d'Andrew MacIsaac, directeur général d'Applied Pharmaceutical Innovation, et de D. Lorne Tyrrell, Ph. D., directeur fondateur de l'Institut de virologie Li Ka Shing de l'université de l'Alberta.

Après l'allocution, les orateurs seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date :

Vendredi 17 mars 2023

Heure :

9 h (HR)

Endroit :

Katz Group Centre for Pharmacy and Health Research (Mezzanine 2e étage)

Avenue 87 et rue 114

Campus Nord, Université de l'Alberta

Lien vers une carte (en anglais)

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Communiqué envoyé le 16 mars 2023 à 12:01 et diffusé par :