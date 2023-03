SAFe® 6.0 et plateforme SAFe® Studio : changer la façon dont les entreprises atteignent la souplesse opérationnelle





Deux versions majeures de Scaled Agile, Inc. permettent aux entreprises de gérer le changement organisationnel, d'accélérer le flux de valeur, d'intégrer des technologies complexes et de donner aux équipes les moyens d'exceller dans leur rôle

BOULDER, Colorado, 16 mars 2023 /PRNewswire/ -- Scaled Agile, Inc., fournisseur de SAFe®, le système le plus fiable au monde pour favoriser la souplesse opérationnelle, dévoile aujourd'hui deux nouveaux produits phares : SAFe® 6.0 et SAFe® Studio. SAFe 6.0 est la dernière version du Scaled Agile Framework®, des cours, des certifications, des trousses d'outils et de l'apprentissage en ligne. SAFe Studio est la nouvelle plateforme où les professionnels SAFe peuvent apprendre, pratiquer et gérer SAFe.

« SAFe est devenu la norme mondiale pour les entreprises qui souhaitent atteindre une souplesse opérationnelle à grande échelle. Nous prenons cette responsabilité au sérieux, en investissant continuellement dans l'évolution de SAFe pour soutenir et favoriser les dernières technologies et tendances commerciales. Ces nouvelles versions représentent une avancée significative dans la façon dont les entreprises intègrent les pratiques SAFe dans leur travail quotidien, font en sorte que le changement s'impose et bénéficient des avantages d'une véritable souplesse opérationnelle », a déclaré Chris James, PDG de Scaled Agile.

SAFe® 6.0

Scaled Agile Framework®

Dans cette nouvelle version du Framework, les directives visant à relever les défis les plus importants auxquels les organisations sont confrontées ont été développées dans les domaines clés suivants :

Accélérer le flux de valeur pour les équipes, les Agile Release Trains (ART), les Solution Trains et les portefeuilles avec huit nouveaux accélérateurs de flux

Permettre aux entreprises de disposer des modèles commerciaux et technologiques nécessaires pour étendre SAFe à l'ensemble de l'organisation avec des conseils pour les équipes dirigeantes agiles, les ART orientées métier et les fonctions de souplesse opérationnelle

Évolution des responsabilités et des collaborations pour les rôles clés de SAFe, reflétant leur importance dans un environnement économique souple

Accélérer l'adoption des dernières technologies grâce à des conseils pour le développement de capacités d'IA, de Big Data et de cloud

Obtenir de meilleurs résultats grâce à une orientation élargie sur les OKR et à de meilleurs outils pour mesurer les compétences et le flux

« L'évolution de SAFe repose sur une meilleure compréhension du flux », a ajouté Dean Leffingwell, créateur de SAFe et méthodologiste en chef. « Grâce à notre capacité à mesurer les flux, nous disposons d'une base nouvelle et quantitative pour comprendre ce qui se passe, comment les choses fonctionnent et ce que nous pouvons faire pour les améliorer. »

Andrew Sales, également méthodologiste en chef, commente : « Ceci peut être la plus grande percée dans SAFe, et la compréhension de nos industries sur la façon de mesurer et d'améliorer ce qui était autrefois intangible et incommensurable. »

Ressources d'apprentissage et de pratique

Ces derniers modèles de réussite se reflètent dans les mises à jour du didacticiel SAFe, de l'apprentissage en ligne et des ressources pratiques, qui sont toutes disponibles dans SAFe Studio. Leading SAFe®, l'un des cours les plus populaires de Scaled Agile, est maintenant disponible dans des langues telles que le portugais brésilien, le chinois, le français, l'allemand, le japonais, le coréen et l'espagnol, avec une feuille de route de localisation ambitieuse et continue pour les ressources d'apprentissage et de pratique.

Plateforme SAFe® Studio

Conçu pour l'entreprise, SAFe Studio est l'évolution de la plateforme par abonnement qui permet aux professionnels SAFe d'apprendre, de pratiquer et de gérer SAFe. Elle est conçue pour gérer le changement organisationnel : traduire les conseils de SAFe en exécution, aider les employés à adopter et à exceller dans une façon différente de travailler, et réaliser tout cela à l'échelle de l'organisation dans toutes les unités opérationnelles.

La nouvelle plateforme SAFe Studio permettra aux formateurs et aux coachs, aux équipes, aux individus et aux partenaires Scaled Agile d'acquérir les connaissances et les pratiques les plus importantes de SAFe :

Options d'apprentissage à la demande avec des modules d'apprentissage autoguidés et des enseignements pratiques

Outils et listes de lecture de contenu choisis en fonction des intérêts et des rôles des employés

Outils centrés sur l'entreprise pour gérer et améliorer les pratiques SAFe

Intégration des recommandations de croissance pour suivre les progrès

Localisation de contenu pour une main-d'oeuvre internationale

Outil de recherche de partenaires amélioré ? désormais classé selon les cinq capacités clés les plus prisées par les entreprises ? pour sélectionner parmi plus de 500 partenaires Scaled Agile mondiaux

« Le concept de SAFe Studio est une étape importante dans la façon dont les équipes et les entreprises vont exploiter et pratiquer SAFe », a indiqué Inbar Oren, chef de produit de Scaled Agile. « Le lancement d'aujourd'hui marque le début de notre engagement à fournir une plateforme d'entreprise de calibre mondial qui utilise des technologies avancées pour permettre aux entreprises et aux agences gouvernementales de s'adapter rapidement aux changements sur des marchés en constante évolution. »

Pour en savoir plus, consultez le site scaledagile.com/2023-march-launch-details .

À propos de Scaled Agile, Inc. :

Scaled Agile, Inc. est le fournisseur de SAFe®, le système le plus fiable au monde pour favoriser la souplesse opérationnelle. Grâce à des solutions intégrées qui aident les équipes à trouver de meilleures méthodes de travail, Scaled Agile redéfinit la façon dont les plus grandes organisations du monde identifient et apportent de la valeur à leurs clients, capitalisent sur les opportunités émergentes et améliorent leurs résultats. Plus de 20 000 entreprises et organismes gouvernementaux comptent sur le réseau mondial de partenaires SAFe et Scaled Agile pour accélérer l'innovation numérique et soutenir la concurrence dans un marché en évolution rapide. Pour en savoir plus, visitez le site scaledagile.com .

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=d0mx0MY4qmE

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2034251/Scaled_Agile_SAFe_6_Launch.jpg

Communiqué envoyé le 16 mars 2023 à 12:00 et diffusé par :