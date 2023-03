Ensemble Montréal présente son plan pour redonner au Village sa fierté





MONTRÉAL, le 16 mars 2023 /CNW/ - Le chef de l'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal, Aref Salem, le porte-parole en matière d'itinérance, Benoit Langevin, et le porte-parole en matière de développement économique, Julien Hénault-Ratelle, ont présenté ce matin leur plan pour le Village. De la cohabitation sociale à la propreté en passant par le développement économique, les solutions présentées par Ensemble Montréal prennent de front plusieurs enjeux afin de redonner à ce quartier toute la fierté qu'il mérite.

« Le Village est un lieu lumineux, coloré et animé depuis des années. Aujourd'hui, ce quartier iconique de Montréal est confronté à de multiples enjeux et traverse une période difficile. Toutefois, en faisant preuve de volonté et de leadership, nous pouvons lui redonner toute sa fierté. C'est l'objectif du plan de redressement proposé par Ensemble Montréal », a déclaré M. Salem.

Répondre à la crise humanitaire et aux enjeux d'itinérance

Les commerçants et résidents rencontrés à deux reprises par les élus d'Ensemble Montréal ont été unanimes : les enjeux de cohabitation sociale sont au coeur des préoccupations. S'il est essentiel de maintenir les ressources dédiées aux personnes vulnérables, il est également impératif de répondre à leurs besoins primaires à toute heure du jour et de la nuit. Ensemble Montréal appelle ainsi les autorités à trouver un emplacement pour une ressource continue 24/7 en concertation avec la SDC du Village et les organismes du milieu. Dans le même esprit, le retour et la pérennisation de la clinique E=MC2 est essentiel afin de faciliter l'accès à des services de santé.

Plusieurs commerçants ont également témoigné de la difficulté d'obtenir de l'aide au moment d'une urgence psychosociale. Pour accélérer les délais de réponse, le parti propose que les équipes mixtes assurent une présence permanente par l'entremise de l'occupation d'un local et d'une ligne téléphonique permettant un lien direct avec les commerçants.

« Pour citer l'Ombudsman de Montréal : il est temps d'arrêter de détourner le regard. C'est vrai dans Milton-Parc, mais c'est tout aussi vrai dans le Village. On ne peut plus laisser les personnes vulnérables à l'abandon. Ce n'est plus viable, ni pour elles ni pour personne », a insisté Benoît Langevin.

Une carte de visite invitante pour le Village

Pour redonner un élan à la vitalité économique du Village, il est essentiel de remédier aux nombreux locaux vacants du secteur, qui s'élevaient à 26,5% en novembre dernier. Des incitatifs pour encourager la venue de nouveaux commerçants, la création d'un registre public des locaux vacants et l'assouplissement de la réglementation municipale afin de permettre l'occupation de bureaux au rez-de-chaussée dans le Village figurent parmi les mesures proposées par le parti.

L'administration municipale doit également remédier aux enjeux flagrants de propreté en bonifiant les services de collecte, les brigades de propreté et les cendriers sachant qu'environ 16% des mégots ramassés dans Ville-Marie proviennent du Village. Afin d'inciter les propriétaires de locaux commerçants vacants à participer à l'effort, une exigence d'habiller leur vitrine devrait être incluse à leur certificat d'inoccupation au même titre qu'ils devraient être sensibilisés à entretenir et nettoyer la façade de leur commerce.

Enfin, Ensemble Montréal abonde dans le même sens que la SDC du Village : il est impératif de mettre en place un lieu permanent de discussion entre les gouvernements afin d'assurer que tous jouent leur rôle. Par conséquent, le parti réclame la création d'un comité permanent intergouvernemental sur les enjeux prioritaires qui menacent la survie du secteur.

« Des actions doivent être prises afin d'encourager les commerçants à s'établir dans le Village, mais aussi pour convaincre les propriétaires d'être actifs pour louer leurs locaux commerciaux. Cela passe par une série de mesures incitatives, mais aussi d'abord et avant tout par une carte de visite invitante pour notre Village », a ajouté Julien Hénault-Ratelle.

Pour consulter le plan complet d'Ensemble Montréal pour le Village, cliquez ici.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Communiqué envoyé le 16 mars 2023 à 11:15 et diffusé par :