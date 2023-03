La Ville de Montréal et la Société immobilière du Canada s'unissent pour assurer l'avenir de l'organisme Les Forges de Montréal





MONTRÉAL, le 16 mars 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal, la Société immobilière du Canada et l'organisme Les Forges de Montréal sont fiers de présenter une entente pour assurer l'avenir de l'organisme Les Forges de Montréal, qui a pour mission de préserver, diffuser, transmettre et réactualiser le patrimoine artisanal de la forge et des métiers de la forge.

Dans l'objectif de permettre à l'OBNL de réaliser son projet d'agrandissement, qui rendrait possible la création d'un Espace patrimoine de la forge traditionnelle ainsi que des locaux pour un projet académique, la Société immobilière du Canada et la Ville de Montréal ont proposé de céder leurs droits du 227, rue Riverside à l'OBNL, soit l'ancienne station de pompage Riverside, qui dispose d'une valeur patrimoniale exceptionnelle. Il s'agit d'une étape importante en vue de consolider les sites d'emplois artisanaux dans le secteur Bridge-Bonaventure.

« Nous sommes très fiers d'annoncer une entente avec la Société immobilière du Canada et les Forges de Montréal, qui permettra aux Forges d'augmenter leurs activités, tout en assurant la protection de ce bâtiment patrimonial d'exception. Depuis plusieurs années, notre administration a multiplié les démarches pour protéger l'avenir de cet organisme et nous sommes très fiers de proposer une solution permanente pour protéger l'avenir des Forges, qui jouera un rôle encore plus grand dans la valorisation du patrimoine montréalais », a expliqué Benoit Dorais, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques, et maire du Sud-Ouest.

« La Société immobilière du Canada est heureuse d'annoncer une entente avec la Ville et Les Forges de Montréal afin de préserver et mettre en valeur le savoir-faire de la forge traditionnelle et le patrimoine bâti montréalais. Cette entente tripartie a été guidée par une vision qui va propulser le développement d'un secteur important pour Montréal et donner le coup d'envoi au développement du quartier des Artisans», a ajouté le vice-président, Immobilier (Québec) et Vieux-Port de Montréal, Pierre-Marc Mongeau.

« Cette entente avec la Ville de Montréal et la SIC représente le fruit d'une excellente collaboration et concrétise plus de 20 ans de travail. Elle nous permet surtout de pérenniser notre mission de préservation des savoirs faire de la Forge traditionnelle en devenant propriétaire de la station de pompage Riverside. Le déplacement de la rue Riverside nous permettra de réaliser un agrandissement qui logera l'accueil de notre musée, de notre école atelier et de notre Espace patrimoine de la forge traditionnelle, rêve que nous chérissons depuis si longtemps ! », a conclu le forgeron fondateur et chef d'atelier des Forges de Montréal Mathieu Collette.

Ce geste important s'ajoute aux nombreuses actions déployées par la Ville de Montréal au cours des dernières années pour soutenir cette institution d'importance historique, culturelle et patrimoniale :

Modification du bail de l'organisme en 2019 afin d'éviter une éviction;

Adoption d'une déclaration confirmant les Forges comme patrimoine culturel immatériel.

La solution permanente présentée aujourd'hui engage notamment la Ville à céder l'immeuble gratuitement, à prendre la responsabilité des canalisations souterraines et à réaménager la rue Riverside afin d'éloigner la rue de la station de pompage et à permettre aux Forges d'avancer avec son projet d'agrandissement. La Société immobilière du Canada s'engage à céder le terrain à Les Forges de Montréal, et à céder la rue Riverside à la ville de Montréal, ce qui permettra le réaménagement de cette rue.

L'immeuble sera cédé sans contrepartie financière conditionnellement à ce que l'organisme s'engage à rénover l'immeuble, pour un montant de 3 M$, tout en respectant son caractère patrimonial. Ces rénovations contribueront à mettre en valeur le secteur de la Pointe-du-Moulin, un lieu important pour la Ville de Montréal. De plus, la cession prévoit un engagement à accorder gratuitement à la Ville les servitudes requises pour le maintien et l'entretien des conduites souterraines qui sont toujours actives.

L'entente présentée aujourd'hui remplace la promesse bilatérale de cession de 2021 et permet aux Forges d'acquérir directement la station de pompage Riverside.

À propos des Forges de Montréal

La mission des Forges de Montre?al re?pond aux besoins de la communaute? en pre?servant et en pe?rennisant les savoir-faire de la forge traditionnelle et la valeur du patrimoine ba?ti montre?alais, ce qui donne sens a? toute une communaute?. Les Forges de Montre?al sont un lieu de formation, de cre?ation, de production et de transmission des savoir-faire autour d'une pratique, d'une communaute? et d'un espace culturel patrimonial unique, ayant comme vision d'avenir une solution inclusive face au changement.

