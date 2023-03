Le premier ministre annonce la tenue d'une cérémonie au Canada pour souligner le couronnement de Sa Majesté le roi Charles III





OTTAWA, ON, le 16 mars 2023 /CNW/ - Dans moins de deux mois, le Canada célébrera le couronnement de son nouveau monarque, Sa Majesté le roi Charles III.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'une cérémonie sera organisée à Ottawa, le 6 mai 2023, pour souligner le couronnement de Sa Majesté, marquant ainsi le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de notre pays. La cérémonie mettra en relief la relation spéciale que Sa Majesté entretient avec le Canada depuis plus de 50 ans et célébrera son règne en tant que roi du Canada.

Des discours, des représentations artistiques et des dévoilements spéciaux figureront au programme de la cérémonie. Des dignitaires du Tableau de la préséance pour le Canada, dont des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada, d'éminents Canadiens et des personnes qui soutiennent des causes chères à Sa Majesté seront présents.

Le couronnement de Sa Majesté aura lieu le même jour à l'Abbaye de Westminster, à Londres, au Royaume-Uni. Diverses activités publiques seront organisées par la suite, les 7 et 8 mai 2023, dont un concert au château de Windsor pour célébrer le couronnement de Sa Majesté. La composition de la délégation canadienne qui assistera au couronnement sera annoncée dans les semaines à venir.

Les 6 et 7 mai 2023, des Canadiens de partout au pays célébreront le couronnement du roi. Ils seront invités à participer aux activités organisées à Rideau Hall, où ils pourront visiter la Résidence de la gouverneure générale et en apprendre davantage sur la Couronne canadienne.

Citation

« Sa Majesté entretient depuis longtemps une relation spéciale avec le Canada, et nous sommes impatients de célébrer son couronnement en mai. En plus de la cérémonie qui aura lieu à Ottawa, j'invite les Canadiens à prendre part aux activités qui seront organisées dans leurs communautés pour marquer cet événement important. Ensemble, nous nous tournons vers l'avenir et cherchons constamment à améliorer le Commonwealth et la vie de ses habitants. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le Canada est une monarchie constitutionnelle et le roi est le chef d'État du Canada.

est une monarchie constitutionnelle et le roi est le chef d'État du Canada. Sa Majesté le roi Charles III a accédé au trône le 8 septembre 2022, après le décès de la reine Elizabeth II.

Sa Majesté et la reine consort, alors prince de Galles et duchesse de Cornouailles, ont visité le Canada pour la dernière fois en 2022 dans le cadre d'une tournée royale de trois jours, qui comprenait des visites à Terre-Neuve-et- Labrador , dans la région de la capitale nationale et dans les Territoires du Nord-Ouest. La tournée royale s'inscrivait dans le cadre des célébrations canadiennes du jubilé de platine de la reine Elizabeth II, marquant le 70 e anniversaire de son accession au trône.

, dans la région de la capitale nationale et dans les Territoires du Nord-Ouest. La tournée royale s'inscrivait dans le cadre des célébrations canadiennes du jubilé de platine de la reine Elizabeth II, marquant le 70 anniversaire de son accession au trône. Des renseignements sur la façon de regarder la cérémonie qui aura lieu à Ottawa seront fournis dans les semaines à venir.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 16 mars 2023 à 09:36 et diffusé par :