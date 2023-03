Schneider Electric nomme Hugo Lafontaine pour diriger ses activités industrielles au Canada





Schneider Electric, le chef de file de la transformation numérique de la gestion et de l'automatisation de l'énergie, annonce la nomination de Hugo Lafontaine au poste de Vice-président, Industrie, Canada. Hugo dirigera les activités d'automatisation de l'entreprise au Canada, apportant une technologie numérique intelligente, connectée et durable et des solutions de nouvelle génération pour guider l'avancement des industries de l'avenir.

« L'industrie 4.0 est un moteur important de l'innovation et de la croissance économique au Canada, et je suis ravi de diriger le parcours Industrie 4.0 de nos clients en proposant des solutions numériques et écoénergétiques pour leurs usines », a déclaré Hugo Lafontaine, vice-président, Industrie, Canada. « Il existe d'excellentes occasions de décarboniser le secteur industriel pour soutenir la transition énergétique au Canada, tout en aidant les clients à obtenir des rendements plus élevés en connectant leur usine, leur site, leur installation et leurs employés afin qu'ils puissent effectuer des analyses et un entretien prédictifs, et obtenir des données en temps réel pour prendre des décisions d'affaires plus éclairées ».

Hugo a occupé récemment le poste de vice-président, énergie numérique et produits électriques chez Schneider Electric, où il était responsable de notre activité de construction intelligente et d'alimentation numérique. Hugo cumule plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des systèmes et de l'automatisation et est passionné par l'optimisation des plateformes et des solutions numériques pour stimuler l'innovation. Il siège actuellement au conseil d'administration du Conseil des innovateurs en énergie des immeubles (BEIC) et est membre du bureau exécutif du comité des systèmes d'immeubles intelligents de l'Association canadienne de normalisation. Hugo est également affilié à l'Ordre des ingénieurs de l'Ontario et a siégé au conseil d'administration de l'Association continentale pour l'automatisation des bâtiments (ACAB).

