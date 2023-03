HENNESSY X.O DÉVOILE UN CHEF D'OEUVRE EN COLLABORATION AVEC KIM JONES





Dans ce qui constitue une première pour la Maison, le célèbre créateur de mode transcende la couture et le cognac dans une collection spéciale comprenant une paire de chaussures de sport de collection, une carafe « Masterpiece » haute couture et une bouteille en édition limitée.

COGNAC, France, 16 mars 2023 /CNW/ - La Maison Hennessy est heureuse d'annoncer sa collaboration avec le directeur artistique britannique de renommée mondiale Kim Jones. Dans une rencontre audacieuse de deux icônes, la collection Hennessy X.O x Kim Jones fait le pont entre le monde de la rue et celui du luxe, dans une célébration unique de l'impact de cette combinaison légendaire sur la culture.

Mêlant l'héritage de plus de 150 ans du cognac Hennessy X.O à la créativité de Kim Jones, la collection comprend une carafe Hennessy X.O « Masterpiece » haute couture conçue par Kim Jones, une bouteille de cognac Hennessy X.O en édition limitée par Kim Jones et, une première pour la marque, une paire de chaussures de sport baptisée HNY Low by Kim Jones. C'est aussi la première fois que la Maison Hennessy s'associe à un créateur de mode et que Kim Jones collabore avec une marque de spiritueux.

« Nous sommes ravis d'entreprendre une nouvelle odyssée mêlant l'élaboration du cognac et la couture avec Kim Jones, qui est l'un des plus grands créateurs de notre époque, a déclaré Laurent Boillot, chef de la direction d'Hennessy. Inspiré par la personnalité emblématique du cognac Hennessy X.O, Kim Jones a développé une collection résolument contemporaine destinée à marquer la culture d'aujourd'hui et de demain. »

Pour le cognac Hennessy X.O, Kim Jones, entre assemblage du cognac et couture, rend un hommage singulier à deux processus qui font appel à la compréhension de la science, de la nature et ainsi au savoir-faire. Il suit les traces d'une lignée d'artistes, notamment Frank Gehry, Cai Guo-Qiang et Ridley Scott qui ont contribué au patrimoine du cognac Hennessy X.O. au fil des années.

« Je suis fasciné par le riche héritage de Hennessy, un nom familier derrière lequel des artisans ont passé des centaines d'années à créer ce cognac spécial. La narration est très importante pour moi. Quel que soit le produit que je crée ou la personne avec laquelle je collabore, je veux que mes créations éduquent et inspirent les gens à travers les histoires qu'elles racontent », souligne Kim Jones.

CHAUSSURES DE SPORT HNY LOW BY KIM JONES : UN ACCESSOIRE DE MODE UNIQUE EN ÉDITION LIMITÉE

Imaginées par Kim Jones et fabriquées dans une manufacture italienne LVMH, ces chaussures de sport baptisées HNY Low by Kim Jones en édition limitée s'inspirent des anciens modèles de chaussures de basket-ball. En cuir nubuck couleur cognac, le modèle se patinera avec le temps en référence aux eaux-de-vie Hennessy.

En contraste avec les tiges classiques, la semelle technique en caoutchouc rainuré ton sur ton cache une empreinte de vignes ainsi que le logo Hennessy X.O x Kim Jones sur sa face inférieure. Les initiales KJ et l'emblème de Hennessy - le bras armé - ornent discrètement le talon de ces chaussures de sport inédites.

« Je voulais qu'elles soient hautes et élégantes, pour refléter à la fois le long patrimoine du cognac et mes propres valeurs de conception, explique le créateur, qui a également transposé les courbes de la bouteille de cognac Hennessy X.O sur la chaussure. Je voulais donner l'impression de regarder dans la bouteille. Un verre de cognac en forme de chaussure. »

Fidèle au monde des collectionneurs de chaussures de sport, Kim Jones a fait de l'emballage un élément de l'expérience globale. Chaque paire de HNY Low by Kim Jones est emballée dans un sac en coton relié par un cordon haut de gamme, dont la forme rappelle celle des bouteilles que l'on emballait autrefois dans du papier épais lors des déplacements. Les chaussures sont présentées dans un coffret en chêne qui rappelle les fûts de vieillissement des eaux-de-vie, sa partie supérieure ondulée faisant écho au plateau de la carafe haute couture Hennessy X.O « Masterpiece » conçue par Kim Jones.

Vendu à un prix suggéré de 650 euros, le modèle HNY Low by Kim Jones sera lancé en mars 2023 dans le cadre d'un partenariat avec HBX en tant que partenaire exclusif de vente en ligne, et dans certains espaces de commerce de détail sélectionnés.

QUAND LE COGNAC RENCONTRE LA COUTURE : LA CARAFE HAUTE COUTURE HENNESSY X.O « MASTERPIECE » ET LA BOUTEILLE DE COGNAC HENNESSY X.O EN ÉDITION LIMITÉE DE KIM JONES

Créée exclusivement pour Hennessy par Kim Jones, conçue à l'aide de la technologie d'impression 3D et finalisée à la main, la carafe haute couture Hennessy X.O « Masterpiece » a été produite en édition limitée à seulement 200 exemplaires. Elle montre comment le savoir-faire et la technologie peuvent travailler ensemble pour créer quelque chose de singulier, « comme une pièce artistique sur mesure pour une carafe », note le créateur.

La carafe haute couture « Masterpiece » s'inspire aussi du processus d'assemblage du cognac Hennessy X.O; un art perfectionné par huit générations de maîtres assembleurs. Une enveloppe en titane spécialement développée pour l'occasion recouvre entièrement la carafe comme une seconde peau. Ses plis évoquent la manière dont, au début du XXe siècle, les bouteilles Hennessy étaient enveloppées à la main dans du papier de soie afin de protéger leurs étiquettes fragiles en papier parchemin. Son fond, un plateau de chêne ondulé, rappelle les fûts utilisés pour faire vieillir les eaux-de-vie qui seront ensuite assemblées pour créer le cognac Hennessy X.O.

Alors que la carafe est entièrement cachée, le cognac peut être extrait à l'aide d'un fusil de service conçu par Kim Jones, un rituel pour déguster le cognac Hennessy X.O. En guise de touche finale, la carafe elle-même a été trempée dans des couleurs dégradées, un hommage inspiré par les nuances des différentes eaux-de-vie sélectionnées par le maître assembleur pour composer le cognac Hennessy X.O.

Kim Jones : « Lorsque j'ai vu comment les bouteilles Hennessy étaient emballées, cela en disait long sur le savoir-faire utilisé pour la réalisation de chacune d'entre elles et sur la façon dont elles étaient manipulées. J'ai été particulièrement intéressé par leur histoire et par le fait que des générations ont ainsi consacré leur temps à améliorer chaque étape du processus. Ce processus est aussi vrai pour la mode. »

Enfin, le troisième élément de la collaboration est la version « prêt-à-porter » de la bouteille de cognac Hennessy X.O, en édition limitée, par Kim Jones. La bouteille de cognac Hennessy X.O est enveloppée d'une seconde peau en aluminium, dont la structure met en valeur la forme caractéristique de la bouteille tout en évoquant une silhouette de couture. Véritable représentation de la fusion de la mode et de la culture à l'excellence et à la l'héritage, la bouteille en édition limitée est la pièce finale du partenariat Hennessy X.O x Kim Jones.

« THE FABRIC OF TIME » : UNE VIDÉO UNIQUE DÉVOILÉE PAR BLEU DÉSERT

Juste à temps pour le lancement de la collection, Hennessy X.O dévoile The Fabric of Time, une vidéo de campagne dans laquelle Kim Jones fait une apparition éclair alors qu'il entre dans l'univers du cognac Hennessy X.O. Réalisée par le trio créatif français Bleu Désert, la vidéo place la collection à la convergence du mouvement humain et mécanique.

À travers l'esprit artistique de Kim Jones, la vidéo introduit un étrange environnement futuriste, à mi-chemin entre une distillerie et un atelier de haute couture. Un robot insaisissable conduit le spectateur à travers l'espace, découvrant lentement l'inspiration derrière les détails poétiques de The Fabric of Time en passant à côté d'un imposant système d'alambic mécanique. Alors que le robot pénètre dans la salle principale, la carafe haute couture Hennessy X.O « Masterpiece » conçue par Kim Jones est révélée sous l'oeil vigilant dissimulé du créateur.

The Fabric of Time et les articles de la collection seront exposés dans certains points de vente à travers le monde, chacun évoquant les éléments futuristes de la collaboration et de la vidéo par le biais d'expériences et de contenus interactifs.

À PROPOS DE KIM JONES

Né à Londres, Kim Jones déménageait déjà avec sa famille en Équateur à l'âge de trois mois. Une enfance itinérante s'ensuit, avec des séjours en Afrique (Éthiopie, Kenya, Tanzanie et Botswana) et dans les Caraïbes, sans oublier de fréquents arrêts à Londres.

À l'âge de 14 ans, Kim Jones savait qu'il voulait une carrière créative et il a pensé au graphisme et à la photographie, avant de découvrir que la mode était : « quelque chose autour duquel je pourrais construire un monde ».

Kim Jones a fréquenté le prestigieux Central Saint Martins College of Art and Design de Londres, où il a obtenu une maîtrise en prêt-à-porter masculin. Sa remise de diplôme a été largement couverte par la presse, ce qui l'a convaincu de lancer sa marque éponyme. Sa première collection a été présentée à la Semaine de la mode de Londres en 2003. Il a ensuite travaillé comme styliste pour la marque britannique de vêtements de sport Umbro. C'était la première fois qu'un jeune créateur de pointe s'attaquait à une marque de vêtements pour hommes au Royaume-Uni, et la collaboration a été très bien accueillie. Il a ensuite mis sa créativité au service des marques britanniques Topman, Mulberry, Alexander McQueen, Alfred Dunhill et d'autres, où il a injecté sa propre vision vibrante mélangeant haute couture et style de rue dans la mode masculine anglaise classique.

Kim Jones a rejoint Louis Vuitton en 2011 en tant que directeur artistique pour hommes et présente sa dernière collection en janvier 2018. Au mois de mars suivant, il est nommé directeur artistique de Dior pour les collections de prêt-à-porter et d'accessoires pour hommes. Sa première collection a été présentée en juin 2018, pendant la Semaine de la mode masculine de Paris. En septembre 2020, Kim Jones est nommé directeur artistique de la Couture et du prêt-à-porter féminin de FENDI. Sa première collection, Couture printemps/été 2021, a été présentée à Paris en janvier 2021.

À PROPOS DE HENNESSY

Chef de file du cognac, la Maison Hennessy rayonne dans le monde entier grâce à son savoir-faire exceptionnel depuis plus de 250 ans. Construite sur l'esprit de conquête du fondateur Richard Hennessy, la marque est présente dans plus de 160 pays. Implantée au coeur de la Charente, Hennessy est également un pilier inébranlable de l'économie régionale. Le succès et la longévité de la Maison s'enracinent dans l'excellence de ses cognacs, dont chacun est issu d'un processus unique de transmission du savoir-faire de génération en génération. Première Maison de spiritueux à être certifiée ISO 14001, Hennessy unit sa capacité d'innovation et le soutien de tous ses partenaires pour protéger ce territoire exceptionnel. Fleuron du groupe LVMH, Hennessy est un acteur majeur du commerce international français, avec 99 % de la production vendue en vue de l'exportation, et un ambassadeur mondial de l'art de vivre à la française.

