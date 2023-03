Air Canada nommée parmi les 50 entreprises les plus engagées pour une sixième année d'affilée





Achievers récompense les entreprises qui célèbrent, soutiennent et mobilisent leurs employés

MONTRÉAL, le 16 mars 2023 /CNW/ - Air Canada a été nommée parmi les 50 entreprises les plus engagées® selon Achievers en 2023. Pour une sixième année d'affilée, Air Canada remporte ce prix, décerné pour son engagement novateur et ses pratiques de reconnaissance qui rehaussent l'expérience des employés.

« D'abord et avant tout, Air Canada est une entreprise axée sur le service à la clientèle et chaque jour, nous comptons sur nos employés hautement motivés et dévoués pour réaliser notre promesse faite aux clients, a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques d'Air Canada. Nous traitons avec soin tous les employés de notre Société, car ils jouent un rôle essentiel et sont les meilleurs dans tout ce qu'ils accomplissent. Nous trouvons constamment de nouveaux moyens de les soutenir afin qu'ils puissent continuer de réussir et dans cette optique, il est gratifiant de voir nos efforts reconnus par Achievers. »

Le prix des 50 entreprises les plus engagées® d'Achievers est l'un des nombreux prix remportés jusqu'à présent cette année par Air Canada pour son engagement en milieu de travail et ses pratiques en gestion du personnel. La société aérienne a également été nommée :

l'un des Meilleurs employeurs de Montréal en 2023, selon Mediacorp Canada, pour la dixième année de suite;

au palmarès 2023 des Meilleurs employeurs au Canada de Forbes pour une huitième année d'affilée;

de pour une huitième année d'affilée; lauréate d'un prix Innovative HR Team 2023 de HRD pour ses programmes de ressources humaines avant-gardistes.

Pour sélectionner ses lauréats, Achievers a mis sur pied un jury d'évaluation des candidats composé de 11 juges réputés, dont des universitaires spécialisés dans la mobilisation du personnel, des analystes de l'industrie, des leaders d'opinion, des journalistes et des influenceurs. Les lauréats ont été sélectionnés en fonction des huit éléments de la mobilisation du personnel déterminés par Achievers : responsabilisation et rendement, appartenance, équité et inclusion, harmonisation de la culture, capacité d'action des cadres, croissance professionnelle et personnelle, objectif et leadership, reconnaissance et récompenses, ainsi que bien-être.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes - marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OCTQX aux États-Unis.

À propos d'Achievers

Les solutions de reconnaissance et d'opinions des employés d'Achievers donnent vie aux valeurs et à la stratégie de votre organisation en activant la participation des employés et en accélérant la culture de rendement. Achievers tire parti de la science derrière le changement de comportement, afin que vos employés et votre organisation puissent obtenir des résultats commerciaux durables et fondés sur des données. Visitez-nous au au www.achievers.com.

