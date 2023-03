Les Ontariens affichent un fort soutien au secteur du médicament générique





Un sondage Nanos révèle que 87 % des Ontariens pensent que le gouvernement devrait prioriser des politiques visant à renforcer l'industrie nationale du médicament générique

TORONTO, le 16 mars 2023 /CNW/ - Selon un sondage de Nanos Research, les Ontariens continuent de manifester un fort soutien au gouvernement pour qu'il priorise le renforcement de notre industrie nationale du médicament générique.

Quatre-vingt-sept pour cent des Ontariens pensent que le gouvernement provincial devrait prioriser des politiques visant à renforcer l'industrie nationale du médicament générique de l'Ontario. Plus précisément, plus de 77 % des Ontariens estiment que les gouvernements du Canada devraient mettre en place des subventions et des incitations fiscales pour encourager les fabricants à produire et à commercialiser de nouveaux médicaments génériques au Canada, afin d'aider à gérer les problèmes de la chaîne d'approvisionnement mondiale et améliorer la résilience face aux situations d'urgence. En outre, 75 % des Ontariens pensent également que les régimes d'assurance-médicaments financés par le gouvernement et les employeurs devraient prioriser l'utilisation de médicaments génériques moins coûteux afin de rendre les soins de santé plus abordables.

« Ce sondage montre clairement que les électeurs ontariens comprennent la nécessité d'un secteur manufacturier national robuste et résistant pour les médicaments génériques. Notre industrie fournit des médicaments peu coûteux et efficaces aux patients de l'Ontario et emploie des milliers de travailleurs ontariens », a déclaré M. Jim Keon, président de l'Association canadienne du médicament générique (ACMG). « En effet, l'écrasante majorité des électeurs ontariens reconnaît que des politiques telles que des incitatifs fiscaux pour la fabrication de médicaments génériques et, surtout, la couverture des médicaments génériques par les principaux régimes d'assurance-médicaments parrainés par les employeurs, non seulement renforceront cette importante industrie ontarienne, mais contribueront également à maintenir les médicaments à un prix abordable pour les patients. »

« Les électeurs ontariens montrent qu'ils comprennent les besoins économiques de ce secteur et le lien entre une fabrication nationale de médicaments génériques robuste et un approvisionnement fiable en médicaments d'ordonnance peu coûteux », a déclaré Nik Nanos, directeur des données scientifiques et fondateur de Nanos Research. « En vue du prochain budget provincial, le fait que les électeurs de l'Ontario soutiennent si clairement les changements potentiels de politique du gouvernement devrait être pris en compte par les décideurs de Queen's Park. »

Nanos a mené un sondage hybride téléphonique et en ligne à double base RDD auprès de 500 Ontariens âgés de 18 ans ou plus, du 27 novembre au 1er décembre 2022 dans le cadre d'un sondage omnibus. Les participants ont été sélectionnés au hasard par des agents téléphoniques et ont rempli une enquête en ligne. Les résultats ont été statistiquement vérifiés et pondérés par l'âge et le sexe en utilisant les dernières informations du recensement et l'échantillon est géographiquement stratifié pour être représentatif de la population ontarienne. Les individus ont été contactés au hasard en utilisant un système de composition téléphonique aléatoire avec un maximum de cinq rappels. La marge d'erreur pour un sondage aléatoire de 500 Ontariens est de ±4,4%, 19 fois sur 20. Le sondage a été commandé par ACMG et réalisé par Nanos Research.

Nanos Research est l'une des principales sociétés d'études de marché et d'opinion publique en Amérique du Nord, mettant l'intelligence stratégique entre les mains des décideurs.

L'Association canadienne du médicament générique (ACMG) aide ses sociétés membres à fournir des médicaments d'ordonnance peu coûteux et de haute qualité qui permettent de rendre les soins aux patients abordables et contribuent à soutenir notre système de santé. L'association travaille avec les gouvernements, les fournisseurs de soins de santé, les patients et les partenaires de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique afin de renforcer le secteur du médicament générique et garantir aux Canadiens un accès sûr et continu aux médicaments d'ordonnance dont ils ont besoin. L'industrie canadienne du médicament générique est un atout stratégique essentiel pour le Canada, qui est l'un des rares pays au monde à disposer d'une capacité nationale de fabrication de médicaments génériques de grande envergure. L'ACMG s'engage à faire connaître les faits concernant l'industrie, la qualité, l'innocuité et l'efficacité des produits fabriqués par ses membres, ainsi que la valeur des médicaments génériques d'ordonnance.

