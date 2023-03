UL Solutions ouvrira un laboratoire d'essai de batterie à la fine pointe de la technologie à Auburn Hills, au Michigan





La nouvelle installation fournira des services d'essai et de certification portant sur la sécurité et la performance des véhicules électriques et des batteries industrielles.

NORTHBROOK, Illinois, le 16 mars 2023 /CNW/ - UL Solutions, un chef de file mondial des sciences appliquées de la sécurité, a annoncé aujourd'hui son intention d'ouvrir un nouveau laboratoire d'essai de batteries à Auburn Hills, au Michigan, vers la moitié de l'année 2024. Une fois la construction terminée, l'installation sera l'un des plus vastes laboratoires d'essai et d'ingénierie de batteries en Amérique du Nord. Les ingénieurs experts en batteries et le personnel de laboratoire d'UL Solutions testeront la conformité des véhicules électriques et des batteries industrielles aux exigences de sécurité et de performance pour les États-Unis et les marchés mondiaux.

Le nouveau laboratoire sera situé dans le complexe du parc technologique d'Auburn Hills Oakland, près de la capitale mondiale de l'automobile, Detroit. L'installation abritera de l'équipement d'essai de batterie à la fine pointe de la technologie qui permettra à UL Solutions de fournir des services d'essai en matière de sécurité et de performance aux équipementiers des secteurs de l'automobile et de l'industrie et à leurs fournisseurs. Les services comprendront :

Mise à l'essai des capacités de la batterie, du module et de l'ensemble complet en matière de propagation thermique;

Essais de sécurité incendie;

Vérification de la conception et validation du produit;

Essais électriques, mécaniques, abusifs et environnementaux basés sur diverses normes d'UL Solutions et de la Commission électrotechnique internationale (CEI), les objectifs et initiatives des Nations Unies et les spécifications de la Society of Automotive Engineers et des équipementiers des secteurs de l'automobile et de l'industrie.

« La poussée mondiale de l'électrification, surtout en matière de mobilité, a renforcé l'attention portée à la sécurité des batteries, a déclaré Jennifer Scanlon, présidente et cheffe de la direction, UL Solutions. L'investissement d'UL Solutions dans le Michigan est la prochaine étape de notre stratégie globale pour le Midwest et le reste du monde visant à établir des plaques tournantes au sein de marchés de l'automobile clés qui soutiennent l'écosystème des véhicules électriques dans la commercialisation sûre, sécuritaire et durable des technologies connexes. »

Selon l'Indice de mobilité des consommateurs 2022 d'EY, la préférence des consommateurs pour les véhicules électriques continue de croître. L'étude a révélé que plus de la moitié des personnes interrogées, soit 52 %, avaient l'intention d'acheter un véhicule entièrement électrique, hybride ou rechargeable. Le département de l'Énergie des États-Unis affirme que la capacité de fabrication de batteries de véhicules électriques en Amérique du Nord en 2030 devra être près de 20 fois supérieure à celle de 2021 afin de répondre à la demande croissante. Une vague de construction de nouvelles usines de fabrications de batteries pour véhicules électriques fera passer la capacité de 55 gigawattheures par année (GWh/an) en 2021 à près de 1 000 GWh/an d'ici 2030. D'ici 2030, la capacité de production sera d'environ 10 à 13 millions de véhicules entièrement électriques par année. Afin d'optimiser la logistique de la chaîne d'approvisionnement, de nombreuses usines de production de batteries seront situées au même endroit que des usines d'assemblage automobile, le Michigan connaissant la plus forte croissance dans ce domaine.

« Les entreprises de toute la chaîne d'approvisionnement développent rapidement des solutions et des technologies novatrices en matière de batteries de véhicules électriques et de mobilité au Michigan, a souligné Quentin L. Messer fils, chef de la direction de la Michigan Economic Development Corporation. À mesure que la technologie des véhicules électriques devient plus complexe, la sûreté et la sécurité seront essentielles à l'adoption de ces derniers. Nous saluons les efforts d'UL Solutions et de l'entreprise pour aider à commercialiser ces produits en toute sécurité tout en renforçant l'écosystème de mobilité de classe mondiale du Michigan. Nous souhaitons la bienvenue à UL Solutions et l'équipe du Michigan apprécie ce vote de confiance envers notre grand État. »

La course à l'adoption des véhicules électriques a souvent amené les fabricants à chercher une tierce partie compétente et digne de confiance pour vérifier la conformité aux exigences de performance et de sécurité. Le laboratoire d'Auburn Hills démontre l'engagement d'UL Solutions à être à l'avant-garde de l'industrie et à mettre à profit l'expertise de l'entreprise en sciences de la sécurité pour permettre l'innovation technologique et la mise en marché rapide.

« Le succès de nos clients repose sur la capacité de maintenir un équilibre entre l'innovation et la rapidité de mise sur le marché d'une part, et l'atteinte des critères de performance et la démonstration de la conformité des produits dans des chaînes d'approvisionnement dynamiques et exigeantes d'autre part, a fait valoir Milan Dotlich, vice-président et directeur général, Énergie et automatisation industrielle, UL Solutions. Au laboratoire d'Auburn Hills et dans l'ensemble de notre réseau mondial d'installations d'essai, nous aiderons les fabricants de batteries automobiles et industriels et leurs fournisseurs à relever ces défis cruciaux. Nos services contribuent à des cycles de développement plus courts et à une mise en marché plus rapide, ce qui est essentiel pour être compétitif sur le marché mondial. »

« Nous sommes honorés qu'UL Solutions ait choisi Auburn Hills pour son laboratoire d'essai de batterie. Cette nouvelle installation à la fine pointe de la technologie consolidera la réputation d'Auburn Hills en tant que chef de file dans l'avenir de la mobilité et de l'électrification, a déclaré Kevin R. McDaniel, maire d'Auburn Hills. Nous sommes ravis d'accueillir cette équipe talentueuse d'experts en sciences de la sécurité à Auburn Hills et nous avons hâte de travailler avec eux pour assurer leur succès à long terme. »

À propos d'UL Solutions

Leader mondial dans le domaine des sciences appliquées à la sécurité, UL Solutions transforme les défis de la sécurité et du développement durable en opportunités pour les clients dans plus de 100 pays. UL Solutions propose des services d'essai, d'inspection et de certification, ainsi que des produits logiciels complémentaires et des offres de conseil qui soutiennent l'innovation des produits et la croissance des activités de nos clients. Les marques de certification UL sont un symbole reconnu de confiance dans les produits de nos clients et reflètent un engagement inébranlable à faire progresser notre mission de sécurité. Nous aidons nos clients à innover, à lancer de nouveaux produits et services, à naviguer sur des marchés mondiaux et des chaînes d'approvisionnement complexes et à se développer de manière durable et responsable dans le futur. Notre science est votre avantage. Notre science est votre avantage.

