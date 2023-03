MATHIEU GAUVIN SE JOINT À L'ÉQUIPE D'ORIGIN MERCHANT PARTNERS À MONTRÉAL À TITRE D'AVISEUR SENIOR AU TERME D'UNE PREMIÈRE ANNÉE FRUCTUEUSE





M. Gauvin se joint à Alain Miquelon , chef - Québec, et à son équipe, contribuant ainsi à renforcer les services consultatifs en matière de fusions et d'acquisitions et de financement offerts au Québec. Il rejoint ainsi Sylvain Gascon pour représenter le Québec au sein du Comité Aviseur d'Origin.

L'annonce coïncide avec la conclusion d'une première année fructueuse pour l'équipe de Montréal en termes de mandats dans une diversité de secteurs, tels que les secteurs industriel, technologique, agroalimentaire et de l'enseignement privé.

MONTRÉAL, le 16 mars 2023 /CNW/ - C'est avec plaisir qu'Origin Merchant Partners (« Origin ») annonce que Mathieu Gauvin se joindra à l'entreprise à titre d'aviseur senior, nous permettant ainsi de renforcer les activités d'Origin au Québec, sous la direction d'Alain Miquelon.

M. Gauvin possède 35 ans d'expérience dans les domaines du capital d'investissement, des fusions et acquisitions, des services financiers et de la gouvernance. En plus de son expertise dans tous les aspects des opérations de capital-investissement et dans les services consultatifs, il a une longue feuille de route au chapitre du soutien de la croissance visant à créer de la valeur pour les parties prenantes. Il a occupé des postes de direction dans le secteur des placements, notamment à Schroders & Associates Canada Inc. et à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Il a également siégé aux conseils d'administration de nombreuses entreprises publiques et privées.

« Je suis extrêmement heureux que Mathieu ait accepté de se joindre à nous à titre d'aviseur senior, a affirmé M. Miquelon. Sa vaste expérience comme conseiller auprès d'entreprises et de propriétaires d'entreprise, ainsi que sa forte expertise dans le domaine des services consultatifs financiers, seront un excellent ajout à notre équipe locale en pleine croissance et à l'organisation d'Origin dans son ensemble. » « Je suis ravi de collaborer avec Alain et le groupe Origin, a déclaré M. Gauvin. Le positionnement de l'entreprise sur le marché, sa culture unique, sa solide expertise et son expérience approfondie sont des facteurs de différenciation clés, et je me réjouis à l'idée de contribuer au succès continu de l'organisation. »

Ce mois-ci marque le premier anniversaire de l'ouverture du bureau de Montréal. Au cours de la dernière année, l'équipe a fait de grandes avancées avec l'obtention de mandats de fusions et acquisitions pour des clients québécois et internationaux, et ce, dans divers secteurs, tels que les secteurs industriel, technologique, agroalimentaire et de l'enseignement privé. Origin Montréal a également agi en tant qu'aviseur financier auprès d'un comité spécial d'une société publique, ayant bénéficié de notre longue expérience avec ce type de service depuis maintenant douze ans.

L'équipe de Montréal comprend également Sylvain Gascon, qui s'est joint en juin 2022 à titre d'aviseur senior, après une longue carrière bien établie dans le domaine des services financiers aux entreprises au sein de la Banque Nationale du Canada et du Mouvement Desjardins, ainsi que plusieurs autres professionnels du domaine qui participent à la réalisation de mandats à Montréal.

À propos d'Origin Merchant Partners

ORIGIN MERCHANT PARTNERS est une banque d'investissement nord-américaine indépendante de premier plan qui a des bureaux à Toronto, à Montréal et à Chicago. Grâce à une équipe de plus de 50 professionnels, l'entreprise offre des services consultatifs en matière de fusions et acquisitions, de levée de capitaux et de consultation stratégique financière. Les 19 dirigeants principaux d'Origin possèdent chacun plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des services bancaires d'investissement ou dans le secteur financier, avec une expertise dans un large éventail de secteurs.

Depuis la création d'Origin en 2011, l'équipe des services bancaires d'investissement a mené à terme plus de 150 transactions dont la valeur totale dépasse 11 milliards de dollars.

