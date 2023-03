La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix déclare une distribution en espèces pour le mois de mars 2023





La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui que les fiduciaires de Propriétés de Choix ont déclaré une distribution en espèces de 0,0625 $ par unité de fiducie pour le mois de mars 2023, ce qui représente 0,75 $ par unité sur une base annualisée, payable le 17 avril 2023 aux porteurs de parts dûment inscrits à la clôture des marchés le 31 mars 2023.

À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Propriétés de Choix est une fiducie de placement immobilier chef de file qui crée une valeur durable en détenant, en exploitant et en développant des propriétés résidentielles et commerciales de grande qualité.

Nous croyons que la création d'espaces qui améliorent la façon de vivre, de travailler et de créer des liens de nos locataires et de nos communautés génère de la valeur. Nous nous efforçons de comprendre les besoins de nos locataires et de gérer nos propriétés selon les normes les plus élevées. Nous aspirons à développer des communautés viables et résilientes en mettant au premier plan la durabilité sociale, économique et environnementale. Dans tout ce que nous faisons, nous sommes guidés par une série de valeurs communes ancrées dans les piliers Engagement, Tenir à coeur, Respect et Excellence.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca/fr, et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix sur SÉDAR, à l'adresse www.sedar.com.

