CargoM célèbre ses 10 années d'activités au service de la communauté de la logistique et du transport du Grand Montréal

MONTRÉAL, le 16 mars 2023 /CNW/ - CargoM, Grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, célèbre cette année ses 10 ans d'activité et est heureuse de présenter son logo thématique pour marquer l'occasion. Rappelons que les actions de CargoM sont structurées autour de chantiers de travail, au sein desquels ses membres collaborent à mettre en place des outils, des projets et des initiatives qui ont pour objectif de participer au développement économique, d'améliorer la fluidité de la chaîne logistique, d'attirer de nouvelles entreprises, de mettre en valeur les emplois et la formation et de promouvoir à l'international notre plaque tournante.

« CargoM rassemble depuis 10 ans ses membres et partenaires autour de projets qui ont contribué à rendre la chaîne logistique du Grand Montréal plus performante, plus verte et plus résiliente. Il serait long et ardu de faire l'énumération de toutes les initiatives mises en place au cours de ces dernières années, mais nous pouvons certainement citer les principales, dont la Journée carrières, CargoMobile, la tenue de Cargo Logistics Canada en 2016, l'extension des heures d'ouverture des terminaux, CargO2AI, l'outil de recensement des espaces d'entreposage, le Centre zone franche et la certification Lean & Green Canada, la veille médiatique Intermodal et de nombreuses missions en Europe et aux États-Unis. Il faut également souligner tout le travail de représentation du secteur afin de sensibiliser les élus à nos problématiques, les études et publications qui ont fait avancer les réflexions et proposées des opportunités de développement et nos efforts afin de faire valoir, auprès du grand public, l'importance de notre industrie.

Nous profitons de cette occasion pour remercier nos bailleurs de fonds, nos membres, nos administrateurs, les membres de nos chantiers, nos partenaires et nos présidents actuels et passés, respectivement M. Martin Imbleau et Mme Madeleine Paquin, et tout particulièrement notre présidente fondatrice, Mme Sylvie Vachon. Sans leur implication et leur soutien indéfectible, CargoM n'aurait pu, à elle seule, mettre en place tous ces projets fédérateurs qui lui ont permis de se tailler une place stratégique parmi les principaux acteurs de la chaîne logistique du Grand Montréal. Pour souligner toutes ces réalisations et cet anniversaire, nous sommes heureux de vous présenter cette nouvelle signature visuelle qui ponctue une décennie de travail concerté. »

Mathieu Charbonneau, directeur général, CargoM

« Montréal est une véritable plaque tournante nord-américaine en matière de transport et de logistique, et c'est en partie grâce à CargoM et à ses initiatives novatrices. Notre gouvernement, en tant que grand partenaire des grappes industrielles, est fier de soutenir depuis une décennie le travail de CargoM dans le développement de ce secteur stratégique pour l'économie de la métropole et du Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Depuis sa création, CargoM a permis de faire des avancées majeures pour la cohésion du secteur logistique du Grand Montréal. Il offre aux acteurs du milieu un levier pour mieux concentrer et coordonner les initiatives, mais aussi faire connaître le secteur et établir des pistes de réflexions et d'actions pour assurer l'avenir, la performance et l'efficacité de notre écosystème. Les retombées positives de ces efforts concertés rejaillissent sur l'ensemble des entreprises du Grand Montréal, ainsi que sur toute la population desservie par la chaîne d'approvisionnement du corridor Saint-Laurent.»

Martin Imbleau, président du conseil d'administration de CargoM et président-directeur général de l'Administration portuaire de Montréal.

« Le travail accompli par CargoM au cours des 10 dernières années a permis de réunir tous les maillons de la chaîne logistique et du transport de marchandises autour d'objectifs communs et de faire du Grand Montréal une plateforme multimodale de plus en plus reconnue et recherchée pour sa performance opérationnelle et environnementale. Partenaire stratégique de la CMM depuis ses tout débuts, elle contribue non seulement à l'attractivité et à la compétitivité de la région métropolitaine, mais également à la croissance et à la résilience de son économie. »

M. Massimo Iezzoni, directeur général, Communauté métropolitaine de Montréal

CargoM profite de cette tribune pour inviter ses membres et partenaires à son assemblée générale annuelle qui aura lieu le mercredi 31 mai prochain à la tour d'observation du port de Montréal. Un cocktail suivra l'événement. Pour vous inscrire.

À propos de CargoM

Créée en 2012, CargoM (cargo-montreal.ca -- @CargoMtl) rassemble les acteurs de la logistique et du transport de marchandises du Grand Montréal, dont les institutions d'enseignement, les exportateurs et importateurs, les centres de recherche, les associations et comités sectoriels, autour d'objectifs communs et de projets concertés, dans le but d'accroître la cohésion, la compétitivité et le rayonnement de ce secteur. D'une importance capitale pour le développement de la grande région métropolitaine, il représente près de 130?000 emplois, 6?000 établissements et plus de 8,7 milliards de dollars annuellement en retombées économiques dans le Grand Montréal.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), par le gouvernement du Québec et par l'ensemble de ses membres.

