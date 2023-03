Réseau de la santé - Québec fait un pas de plus pour améliorer la satisfaction des Québécoises et des Québécois





QUÉBEC, le 16 mars 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce avoir entrepris un projet-pilote pour sonder la satisfaction des Québécoises et des Québécois à l'égard du réseau de la santé.

Le gouvernement prévoit graduellement étendre cette façon de faire à l'ensemble des établissements du Québec. À terme, il est souhaité que chaque personne ayant une interaction avec le réseau de santé et de services sociaux ait l'occasion de faire part de son niveau de satisfaction quant aux soins et aux services reçus. L'objectif est que le réseau s'adapte mieux et plus rapidement aux besoins des citoyennes et des citoyens, pour leur offrir une meilleure expérience patient.

Comme il s'y était engagé, dans un souci de transparence et d'amélioration continue, le gouvernement du Québec ajoutera cet indicateur dans le tableau de bord sur la performance du réseau de la santé et des services sociaux dès mardi prochain, le 21 mars. La mesure périodique de la satisfaction est d'ailleurs l'un des moyens présentés dans le Plan santé afin d'améliorer l'efficacité du réseau.

« Notre Plan santé repose sur la vision d'améliorer l'expérience patient en ayant un réseau plus humain et plus performant. Il est donc important de mesurer la satisfaction des Québécoises et des Québécois à l'égard de leur réseau de santé afin que les services soient à la hauteur de leurs attentes. C'est tout un changement de culture! Il s'agit d'une première initiative afin de présenter les résultats obtenus, qui contribuera à l'amélioration de l'expérience patient. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Bien que certains établissements aient déjà mis en place une démarche de collecte de données en ce qui concerne l'expérience de soins et de services des usagers, il n'y avait pas encore de collecte en continu permettant d'obtenir un portrait national de la situation. Pour l'instant, seules les informations collectées dans le cadre du projet-pilote sont diffusées dans le tableau de bord. Les établissements continuent de sonder leurs patients sur des éléments très précis à l'interne selon leurs propres besoins.

Les établissements participants sont le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal et le CHU Sainte-Justine.

Pour en savoir plus, il est possible de consulter le tableau de bord Performance du réseau de la santé et des services sociaux . Les données sur la satisfaction de la clientèle peuvent être consultées dans les Faits saillants ainsi que dans une section spécifique.

