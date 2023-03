La relève de Benny&Co. donne des ailes à la Tournée des finissants de l'École nationale de l'humour





MONTRÉAL, le 16 mars 2023 /CNW/ - Les membres de la relève de Benny&Co. sont fiers d'annoncer le tout premier partenariat avec l'École nationale de l'humour (ÉNH) pour soutenir la Tournée des finissants 2023. Pilier économique de la culture québécoise, l'industrie de l'humour au Québec est sans doute la plus populaire, mais demeure très touchée par le contexte économique actuel. Par cet appui stratégique, Benny&Co. désire contribuer à sa manière à la relève culturelle et au bonheur des Québécois.

Environ 75 % des finissants l'ÉNH sont actifs en humour, comme auteur ou interprète pour la scène, la télévision, le Web, le cinéma, la radio, l'imprimé et même en publicité. Ainsi, l'activité humoristique contribue à l'ensemble des industries culturelles, génère des retombées et agit comme levier économique dans le monde de la restauration et du tourisme.

«?L'École nationale de l'humour possède une expertise unique pour alimenter la richesse et la diversité de la création humoristique. Au cours des cinq dernières années, notre dévouement à offrir la meilleure expérience possible et la fidélité de notre clientèle ont accéléré notre croissance. Avec ce partenariat, nous souhaitons contribuer, à notre façon, à la relève québécoise et au bien-être de la société, le rire étant très bénéfique sur notre santé mentale et physique?», précise Elisabeth Benny, membre de la 3e génération de l'entreprise familiale québécoise Benny&Co. et vice-présidente marketing et relations publiques.

Élément essentiel des interactions quotidiennes et de la cohésion sociale, l'humour trouve sa place au quotidien au sein de la plus grande chaîne de rôtisseries familiale québécoise, tant au siège social que dans les 77 rôtisseries situées principalement au Québec.

La relève de l'humour, on ne poulet pas s'en passer

La Tournée des finissants est l'aboutissement de deux ans de formation dans un programme contingenté. Cette année, 12 humoristes tout juste sortis du four intégreront leurs apprentissages dans près de 35 spectacles à travers la province, une occasion unique de faire la connaissance des nouveaux visages de l'humour.

«?L'histoire de la famille Benny est inspirante. Tous les Québécois gagnent à la connaître et à encourager ce fleuron de chez nous. Dès leur première rencontre, les membres de la relève de Benny&Co. et les finissants de l'École nationale de l'humour ont créé des liens spontanés. Ce premier partenaire de la Tournée des finissants est pour nous un soutien majeur dans le contexte d'inflation actuel. S'associer à une entreprise à échelle humaine qui partage nos valeurs est un merveilleux cadeau pour notre 35e anniversaire de fondation?», ajoute Louise Richer, directrice générale fondatrice de l'École nationale de l'humour.

De plus, la Fondation Benny&Co. peut compter sur Mathieu Gratton, humoriste et finissant 1996 de l'ÉNH, et son fils, Benjamin Gratton, connu pour son blogue Le Monde de Benjamin, comme co-porte-paroles pour soutenir la mission de contribuer au mieux-être des jeunes ayant des besoins particuliers tout en donnant un répit aux parents.

Pour faire l'achat de billets afin de découvrir les nouveaux visages de l'humour, cliquez ici.

Si ce communiqué de presse vous a donné faim, cliquez ici.

À propos de Benny&Co.

Benny&Co., la plus importante chaîne de rôtisseries familiale québécoise, forte de son réseau de 77 succursales, au Québec et en Ontario, excelle dans la cuisson du poulet rôti grâce à sa technique exclusive de cuisson lente de trois heures mise au point par le cofondateur Gilles Benny. Maître Rôtisseur depuis 1960, l'entreprise de 4e génération offre désormais une gamme de produits en épicerie et est toujours détenue à 100 % par les membres de la famille. Benny&Co. vend plus de douze millions de repas de poulets rôtis par année, emploie plus de 2?300 personnes et est reconnue par le programme Aliments du Québec au menu. Pour en savoir plus : www.benny-co.com.

À propos de l'École nationale de l'humour (ÉNH)

Première école de formation professionnelle d'humour au monde, l'ÉNH poursuit passionnément sa mission unique et originale : offrir une formation aux créateurs qui désirent se spécialiser dans le domaine de l'humour en tant qu'humoristes, autrices/auteurs, ou scénaristes en comédie. Le rayonnement de ses diplômés sur toutes les plateformes constitue la donnée la plus éloquente de sa pertinence et de son impact. Son expertise est d'ailleurs reconnue dans toute la francophonie. L'ÉNH est une institution d'enseignement privée, à but non lucratif (OBNL), reconnue par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et soutenue par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, Patrimoine Canadien et le programme Mécénat Placements Culture du Conseil des arts et des lettres du Québec. Pour en savoir davantage : enh.qc.ca.

SOURCE Benny&Co.

Communiqué envoyé le 16 mars 2023 à 06:30 et diffusé par :