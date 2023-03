Nippon Express (Belgique) rejoint Pharma.Aero





TOKYO, 16 mars 2023 /PRNewswire/ -- Nippon Express (Belgique) N.V./S.A. (ci-après « NX Belgique »), société du groupe NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., est devenue le premier transitaire japonais à rejoindre Pharma.Aero (*) le 25 janvier dernier.

Le groupe Nippon Express a positionné l'industrie pharmaceutique au rang des secteurs clés dans son « Nippon Express Group Business Plan 2023 -- Dynamic Growth » (plan d'affaire 2023 du groupe Nippon Express : Croissance dynamique), et poursuit le développement mondial d'une plateforme de logistique pharmaceutique sûre et sécurisée pour répondre aux besoins logistiques pharmaceutiques de plus en plus sophistiqués et diversifiés.

NX Belgique a obtenu en décembre 2021 la certification Bonne pratique de distribution (BPD), une norme pour la bonne distribution des produits pharmaceutiques, pour ses installations dans la zone cargo de l'aéroport international de Bruxelles, preuve de son expertise en matière de contrôle de la température, de contrôle de la qualité et d'autres aspects du transport aérien international des produits pharmaceutiques.

En se joignant à Pharma.Aero, NX Belgique partagera et mettra à profit ses connaissances et son expertise avec des sociétés pharmaceutiques, des exploitants d'aéroports et des compagnies aériennes spécialisées dans le transport de produits pharmaceutiques dans le monde entier et combinera les services de transport internationaux à température contrôlée et les fonctions d'entreposage du réseau mondial du groupe Nippon Express pour fournir une plateforme logistique pharmaceutique de haute qualité.

Le groupe Nippon Express s'engage à soutenir ses clients de l'industrie pharmaceutique mondiale en créant une plateforme logistique pharmaceutique mondiale fiable et sécurisée dans le but de contribuer à la santé des populations du monde entier.

(*) Pharma.Aero : groupement collaboratif de sociétés pharmaceutiques, de la communauté de certification CEIV Pharma, d'exploitants d'aéroports et d'autres intervenants du secteur du fret aérien. La plateforme a été lancée en 2016 dans le but de concevoir et de développer des projets pour relever les défis du transport aérien pharmaceutique à travers les industries, et ses initiatives sont dirigées par l'aéroport de Bruxelles et l'aéroport de Miami.

