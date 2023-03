REPLY : Comwrap Reply nommé Partenaire Ibexa de l'année 2023





Comwrap Reply, spécialisé dans les services d'expérience numérique natifs du cloud au sein du groupe Reply, a remporté le prestigieux prix mondial Ibexa Partner of the Year 2023. Ibexa, fournisseur de la plateforme d'expérience numérique (DXP) pour les entreprises B2B, a récompensé Comwrap Reply pour sa mise en oeuvre réussie d'expériences numériques axées sur la clientèle dans le cadre de projets impliquant des clients à travers plusieurs pays.

Le prix a été décerné lors de la plus grande conférence mondiale des partenaires Ibexa à Marbella, en Espagne, et récompense l'engagement de Comwrap Reply en tant que partenaire dédié d'Ibexa. Le jury souligne en particulier les projets innovants de Comwrap Reply.

Les prix IBEXA Partner of Excellence récompensent les partenaires proposant des solutions remarquables basées sur le DXP. Comwrap Reply reçoit une distinction pour la deuxième fois et a été Ibexa National Partner of the Year 2022, Ibexa Advocate of the Year 2021 et Partner of the Year 2020.

"Comwrap Reply est un partenaire Ibexa engagé et fiable depuis plus de cinq ans. Dès le premier jour, l'entreprise s'est concentrée sur le cloud et a atteint une efficacité exceptionnelle dans tous les projets. Nous apprécions cette collaboration car Comwrap Reply met en oeuvre des idées innovantes et relève avec succès les défis. Félicitations à Comwrap Reply pour cette distinction méritée !", a déclaré Tushar Marwaha, directeur commercial DACH, Ibexa.

Filippo Rizzante, CTO de Reply, a ajouté: "Nous sommes ravis de cette reconnaissance au niveau mondial et aidons les entreprises avec une stratégie cloud-native à réussir leur transformation numérique. Grâce à une mise en oeuvre agile et évolutive dans le cloud, nous atteignons des délais de projet plus courts et des coûts de projet globaux réduits. La combinaison interdisciplinaire de conseil, de design UX et de développement de solutions est déterminante".

Reply [EXM, STAR : REY] est spécialisée dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux rendus possibles par les nouveaux modèles d'IA, de big data, de cloud computing, de médias numériques et d'internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et des services numériques aux organisations des secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance, ainsi que du secteur public. www.reply.com

Comwrap Reply est spécialisé dans le déploiement de plateformes d'expérience numérique et d'e-commerce cloud-native basées sur Adobe Experience Cloud et Ibexa DXP. Comwrap Reply se différencie des agences et des cabinets de conseil en informatique par une "stratégie Cloud-Native" : l'intégration standard dans le Cloud permet des délais de projets courts et des coûts de projets globaux réduits. Les services de Comwrap Reply comprennent le conseil, la conception de l'expérience et l'intégration des systèmes. www.comwrap.com

