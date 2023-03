La scale-up de deeptech allemande, Intelligent fluids, obtient 10 millions d'euros pour le succès mondial de sa technologie de nettoyage révolutionnaire





LEIPZIG, Allemagne, 16 mars 2023 /PRNewswire/ -- Intelligent fluids , une scale-up allemande de deeptech primée, a annoncé un cycle de financement de série B de 10 millions d'euros. Le cycle a été mené par WAVE Equity Partners , un fonds de durabilité américain, avec la participation d'investisseurs institutionnels existants tels que High-Tech Gründerfonds (HTGF) et IBG Sachsen-Anhalt.

Lors de la levée de fonds, Christian Römlein, PDG d'intelligent Fluids, a déclaré : « Le financement de WAVE Equity Partners démontre la valeur de l'innovation que nous avons développée et nous permet de fournir un soutien direct à notre clientèle mondiale grâce à des sites de production locaux. WAVE dispose d'excellents antécédents en matière d'appui à l'innovation technologique durable, et nous sommes heureux d'avoir leur soutien dans ce parcours. »

Intelligent fluids (IFC) révolutionne le nettoyage industriel et commercial. Les produits de nettoyage conventionnels sont agressifs, dangereux pour la santé et nocifs pour l'environnement. IFC a développé une technologie brevetée à base d'eau, non toxique et biodégradable.

Ces « intelligent fluids® » offrent également une performance supérieure à celle des nettoyants à base de solvant, avec d'importantes réductions des émissions de carbone, de la consommation de matériaux et des coûts énergétiques. La technologie a de très larges applications, du pétrole et du gaz aux affichages LED en passant par le décollement de l'adhésif ou encore la microélectronique. IFC a remporté plusieurs récompenses, notamment le Global Green Product Award 2021 et le European Business Hero Award 2022 de la durabilité, entre autres.

Christian Römlein a ajouté : « Nous avons prouvé que la durabilité et une performance supérieure peuvent coexister. Nous visons à établir de nouvelles références dans cette industrie et à inaugurer une ère du nettoyage post-solvant. »

IFC utilisera les fonds pour agrandir l'équipe, accroître la capacité de fabrication de son usine allemande et lancer son expansion sur les marchés mondiaux grâce à l'établissement d'entités de fabrication aux États-Unis, en Inde, dans la région MENA et à Taïwan.

Praveen Sahay, fondateur et directeur général de WAVE Equity Partners, a déclaré : « Les entreprises dans lesquelles nous investissons proposent des innovations écologiques exceptionnelles pour les marchés mondiaux, nous permettant ainsi d'avoir une planète plus saine. Nous sommes ravis d'avoir ajouté une perle de l'ingénierie allemande à notre portefeuille avec Intelligent fluids, et avec notre soutien massif, nous prédisons un développement impressionnant pour la société au cours des prochaines années. L'ambition d'avoir un impact réel avec une combinaison de performance et de durabilité profitera non seulement à l'environnement, mais aussi à de nombreuses entreprises et à leurs bilans ESG. »

Le président du conseil consultatif et membre fondateur du groupe d'investissement ARMATO, Armin Eiche, a déclaré que l'investissement marquait une étape importante dans le parcours d'Intelligent fluids.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2032747/Intelligent_Fluids_Logo.jpg

Contact pour les médias :

Bharat Jakati

+49 3413196810

[email protected]

Communiqué envoyé le 16 mars 2023 à 04:28 et diffusé par :