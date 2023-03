ALIMENTATION COUCHE-TARD ANNONCE UNE OFFRE FERME POUR ACQUÉRIR CERTAINS ACTIFS EUROPÉENS DE TOTALENERGIES





LAVAL, QC, le 16 mars 2023 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche-Tard » ou la « société ») (TSX: ATD) a annoncé aujourd'hui s'être entendue sur une offre ferme et irrévocable en vue d'acquérir certains actifs devant être séparés de TotalEnergies et avoir entamé des négociations exclusives sur cette base. L'acquisition proposée représenterait 100 % des actifs en lien avec le commerce de détail de TotalEnergies en Allemagne et aux Pays-Bas ainsi qu'une participation majoritaire de 60 % pour les entités belges et luxembourgeoises. L'acquisition proposée sera soumise aux instances représentatives des employés et reste assujettie aux approbations réglementaires usuelles.

Les actifs en lien avec le commerce de détail inclus dans le projet d'acquisition, a la fin de l'année civile 2022, couvrent 2 193 sites dont 1 195 sont situés en Allemagne, 566 en Belgique, 387 aux Pays-Bas et 45 au Luxembourg. La majorité d'entre eux sont détenus de façon corporative (68 %), le reste étant détenu par des opérateurs indépendants (32 %). Pour l'année civile 2022, le bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et perte de valeur (« BAIIA »)1 se chiffrait à approximativement 500 millions2 d'euros pour les entités visées par la transaction proposée, incluant la participation ne donnant pas le contrôle, soit environ 455 millions d'euros en excluant la participation ne donnant pas le contrôle.

Le prix d'achat de cette transaction proposée, à payer en espèces, est approximativement de 3,1 milliards d'euros sur une base libre de trésorerie et de dettes, sous réserve des ajustements de clôture usuels. La société prévoit financer cette acquisition proposée en utilisant les liquidités disponibles, les facilités de crédit existantes, le programme de papier commercial aux États-Unis et un nouveau prêt à terme. Une présentation à l'intention des investisseurs sera également disponible sur le site internet de la société à https://corpo.couche-tard.com sous la rubrique « Investisseurs / Événements et présentations ».

« Nous sommes très heureux d'accueillir les employés et les magasins de TotalEnergies au sein de la famille de Couche-Tard. À mesure que nous en apprenions davantage sur leurs opérations, il est devenu évident que nous partagions la même approche axée sur les clients ainsi que les mêmes valeurs et que nous portions la même attention à la mobilisation de nos employés. Nous avons un profond respect pour ses opérations, sa direction et ses employés et nous sommes convaincus qu'en unissant nos forces, nous développerons une entreprise gagnante dans le domaine du commerce de détail dans cette région. Nous y voyons une forte adéquation géographique avec notre réseau européen existant, ce qui nous permettra de croître ensemble au sein des économies les plus fortes d'Europe et de progresser dans notre vision de devenir la destination préférée pour l'achat de marchandises et pour la mobilité à travers le monde », a déclaré Brian Hannasch, président et chef de la direction d'Alimentation Couche-Tard.

Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, a déclaré « En Europe, la transformation de la mobilité amène les clients à changer leurs usages dans les stations-service. Cette tendance de fond nécessite d'y développer de nouveaux services et de nouvelles activités, notamment dans les boutiques. Les stations-service doivent devenir de véritables lieux d'accueil au service des clients, plutôt que de simples points de distribution de carburants. C'est la raison pour laquelle TotalEnergies fait aujourd'hui appel à Couche-Tard et à son expertise reconnue dans l'exploitation de magasins de proximité adossés à des stations-service. Nous nous réjouissons que Couche-Tard mette tout son savoir-faire au service de ces 2 200 stations en Europe de l'Ouest et de nous associer avec eux en Belgique et au Luxembourg où nous sommes leaders de marché. Je suis convaincu que cette opération gagnant-gagnant, résolument tournée vers l'avenir, sera couronnée de succès. »

La transaction demeure assujettie à un processus d'information et de consultation impliquant les instances représentatives des employés et l'approbation des autorités compétentes. Il n'y a aucune certitude que l'offre ferme sera acceptée et que la transaction sera effectuée. Si l'offre ferme est acceptée par TotalEnergies, la transaction proposée devrait être finalisée avant la fin de l'année civile 2023.

Pour ce qui est du nouveau prêt à terme, la Banque Nationale Marchés financiers, la Banque de Nouvelle-Écosse et RBC Marchés des Capitaux agissent à titre de co-chefs de file et de co-teneurs de livre.

1 Le BAIIA n'est pas une mesure de performance reconnue par les IFRS et n'a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS. Cette mesure non conforme aux IFRS ne doit pas être considérée séparément ou comme substitut à des mesures financières reconnues par les IFRS. De plus, les méthodes de calcul des mesures non conformes aux IFRS peuvent différer de celles utilisées par d'autres sociétés ouvertes, incluant celles de Couche-Tard. Toute modification ou reformulation pourrait avoir une incidence significative.

2 Basé sur l'information financière non auditée des entités contemplées étant couvertes par la transaction proposée qui a été fournie par TotalEnergies pour l'année civile 2022, avant l'entièreté des ajustements pro forma pour le périmètre de la transaction. Les participations ne donnant pas le contrôle représentent 40 % du BAIIA des entités de la Belgique et du Luxembourg.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la vente de carburant au détail, opérant dans 24 pays et territoires et ayant plus de 14 300 magasins, dont approximativement 10 900 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong. Environ 122 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer des déclarations prospectives, au sens de la législation en valeurs mobilières, notamment celles concernant l'opération éventuelle. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Ces déclarations se fondent sur les croyances et les attentes actuelles de Couche-Tard et comportent des risques et incertitudes importants sur lesquels Couche-Tard n'a aucun contrôle. Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans le présent communiqué est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

Bien que l'information contenue dans le présent document soit considérée comme exacte, Couche-Tard décline expressément toute responsabilité en cas de pertes, de réclamations ou de dommages de quelque nature que ce soit, qui pourrait être fondée sur l'information contenue aux présentes ou sur une communication orale transmise en lien avec celle-ci ou sur les omissions s'y rapportant. En outre, les déclarations contenues dans le présent document ne sont pas censées ni réputées être des déclarations ou des garanties de Couche-Tard et des membres de son groupe. L'information émanant de tiers qui figure aux présentes provient de sources jugées fiables, mais Couche-Tard ne l'a pas vérifiée de manière indépendante.

