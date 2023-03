Sonata Software choisi comme partenaire d'intégration de systèmes principal pour la nouvelle solution cloud agroalimentaire de Bayer





La plateforme B2B unique en son genre, développée en partenariat avec Microsoft, offre une infrastructure cloud et des capacités numériques prêtes à l'emploi pour l'industrie agroalimentaire.

BANGALORE, Inde, 16 mars 2023 /PRNewswire/ -- Sonata Software, une société de premier plan dans le domaine de la modernisation et de l'ingénierie numérique, a annoncé avoir été choisie comme l'un des principaux partenaires d'intégration de systèmes de la nouvelle solution cloud développée par Bayer pour l'industrie agroalimentaire. Grâce aux compétences requises pour mettre en oeuvre la nouvelle solution cloud, à sa relation de longue date avec Microsoft, à son expertise du domaine et à ses capacités en matière de modernisation des données, Sonata Software est bien placée pour accélérer sa capacité à apporter une nouvelle valeur et à produire des solutions numériques fondées sur les résultats aux clients de l'agroalimentaire à l'échelle mondiale.

La plateforme B2B unique en son genre offre une infrastructure cloud et des capacités numériques prêtes à l'emploi, accessibles aux entreprises et aux organisations, des startups aux entreprises mondiales, afin qu'elles puissent obtenir des licences et tirer parti de leurs propres solutions numériques internes ou destinées aux clients. Elle met en lien les données et les services agricoles, les rend accessibles et favorise la traçabilité tout au long de la chaîne de valeur de la production alimentaire.

La nouvelle plateforme offre une infrastructure numérique de premier ordre, des capacités agroalimentaires prêtes à l'emploi de la part de Bayer et élimine les silos de données. La plateforme soutient un écosystème où les producteurs du secteur alimentaire peuvent suivre les données sur la durabilité des produits agricoles, les inclure dans leurs processus numériques et dans leurs rapports et les transmettre à leurs partenaires de vente au détail. Cette traçabilité de bout en bout permet aux consommateurs de prendre des décisions d'achat plus éclairées en fonction de la provenance. Elle a donc le potentiel de soutenir une agriculture et une production alimentaire durables, au bénéfice des entreprises, des agriculteurs, des consommateurs et de la planète.

La solution bénéficiera aux agriculteurs qui cherchent à suivre les émissions et le captage du carbone, à suivre les maladies, la pression exercée par les parasites et les mauvaises herbes, à appliquer des intrants de précision, à déterminer les modèles de croissance et de production des cultures, à mesurer le rendement potentiel et à analyser l'impact du stress thermique, les précipitations, la grêle et les données météorologiques.

« Nous sommes ravis d'être le partenaire mondial d'intégration des systèmes pour cette solution agroalimentaire. Grâce à nos connaissances techniques approfondies et à notre longue expérience dans le secteur agroalimentaire, Sonata est bien placée pour aider ses clients à tirer parti des avantages d'une plateforme B2B unique en son genre. Nous sommes impatients de permettre aux entreprises d'accroître l'efficacité et la durabilité de leurs activités, ce qui profitera à l'ensemble de la chaîne de valeur de la production alimentaire », a déclaré Rajsekhar Datta Roy, directeur technique de Sonata Software.

« Chez Bayer, nous sommes déterminés à relever les défis mondiaux de la sécurité alimentaire, et nous croyons que la technologie peut jouer un rôle essentiel dans la réalisation de cet objectif. Les nouvelles solutions d'entreprise cloud de l'industrie, développées en partenariat avec Microsoft, exploitent la puissance de l'intelligence artificielle et de l'analyse des données pour permettre une agriculture plus durable et efficace, accélérer la création de valeur pour les innovateurs de l'industrie, et fournir aux agriculteurs de meilleures solutions et davantage de possibilités de se connecter aux chaînes de valeur alimentaires et agricoles, a déclaré Ines Kapphan, vice-présidente des solutions data et cloud, du climat et de l'agriculture numérique, division des sciences végétales de Bayer. Nous sommes ravis de compter Sonata parmi nos partenaires d'intégration de systèmes pour cette solution, car leur expertise dans le secteur agricole aidera les agriculteurs et les producteurs du monde entier à tirer pleinement parti de notre technologie. »

