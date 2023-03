DES OFFRES DE MICOPRÊT ALIMENTÉES PAR OPTASIA EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO PAR LE BIAIS DE VODACASH ET D'ACCESS BANK





DUBAÏ, Émirats arabes unis, 16 mars 2023 /PRNewswire/ -- Optasia, fournisseur de services Fintech de premier plan, est fière d'annoncer que VodaCash, une filiale de Vodacom Congo, et Access Bank exploiteront les capacités de sa plateforme pilotée par l'IA pour proposer leurs dernières solutions de microprêt en République démocratique du Congo.

Le service de microprêt à découvert que fournit Optasia sera proposé en RDC par VodaCash sous sa marque M-Pesa, avec Access Bank en tant que partenaire financier, sous le nom commercial « M-Pesa Rallonge », pour toucher environ 6 millions d'utilisateurs de M-Pesa dans le pays. M-Pesa Rallonge est un nouveau service destiné aux utilisateurs de M-Pesa dont le solde est nul ou insuffisant. Les utilisateurs bénéficieront de ce service pour obtenir un découvert instantané et compléter leur solde afin d'effectuer une transaction ciblée.

Cette offre permettra de renforcer l'inclusion financière et de stimuler la croissance économique, en ouvrant l'accès aux services financiers avec un impact positif direct sur les populations sous-bancarisées, en particulier dans les zones reculées du pays, en tirant parti de la technologie de pointe de la plateforme Optasia pilotée par l'IA et en apportant des solutions intuitives aux abonnés.

« Tirer parti des avantages de la plateforme sophistiquée d'Optasia basée sur l'IA est primordial pour nos partenaires dans le monde entier afin d'améliorer leurs offres, a déclaré Mark Muller, PDG d'Optasia. Nous sommes heureux de faciliter l'accès financier des habitants de la RDC grâce à des partenaires aussi prestigieux que Vodacom et Access Bank. »

La République démocratique du Congo vient s'ajouter à la présence mondiale croissante d'Optasia dans plus de 30 pays, la plupart d'entre eux dans des régions en développement où l'inclusion financière est importante mais difficile à atteindre. Grâce aux solutions et à la polyvalence fournies par la plateforme propriétaire de la société basée sur l'IA, Optasia soutient les populations sous-bancarisées en leur fournissant un accès au financement jusqu'alors indisponible.

À propos d'Optasia

Optasia, anciennement Channel VAS, est une plateforme avancée pilotée par l'IA qui permet un accès instantané à des solutions financières pour des millions de particuliers et de PME sous-bancarisés à travers plus de 30 pays principalement dans les marchés émergents. Le modèle B2B2X (pour les entreprises et les PME) d'Optasia crée de la valeur pour ses partenaires, tels que les opérateurs de réseaux mobiles, les opérateurs d'argent mobile, les banques et les passerelles de paiement, sous la forme de revenus supplémentaires, d'une amélioration de l'expérience client et d'une hausse du taux de rétention sans frais de fonctionnement ni investissement supplémentaires. Le moteur de données piloté par l'IA et les algorithmes exclusifs de la société analysent les données alternatives provenant des environnements mobiles et autres pour proposer des décisions de crédit instantanées et pertinentes à ses partenaires. Ces capacités permettent de réaliser des microprêts, des avances de crédit de communication et de données via des portefeuilles mobiles, des cartes SIM et d'autres environnements numériques.

