1200 tonnes de concentré de lithium commercialisable produites au Complexe Lithium Amérique du Nord





Faits saillants :

Les premières tonnes de concentré de spodumène (lithium) de qualité commercial ont été produites au Complexe Lithium Amérique du Nord, au Québec, Canada

Environ 1 200 tonnes ont été produites, y compris du SC6 ( teneur en lithium de 6 %), démontrant la capacité de produire un concentré commercial dans le cadre d'une nouvelle étape pour le démarrage du Complexe.

Sayona est en passe de devenir le premier producteur de lithium en roche dure d'Amérique du Nord, contribuant à l'effort d'électrification du Québec dans un contexte d'augmentation continue des investissements dans la filière batterie québécoise et canadienne.

LA MOTTE, QC, le 15 mars 2023 /CNW/ - Le producteur de lithium Sayona Mining Limited (ASX: SYA) (OTCQB: SYAXF) a franchi une nouvelle étape avec la production réussie du premier concentré de spodumène (lithium) commercialisable dans son exploitation du Complexe Lithium Amérique du Nord (LAN), au Québec, Canada.

Les activités de mise en service continuent de progresser, avec environ 1 200 tonnes de concentré de lithium produites, dont 285 tonnes de SC6 (teneur en lithium de 6 %). Cela démontre la capacité de Sayona à produire un concentré commercial, après la récente production réussie du premier concentré de lithium (voir le communiqué ASX du 8 mars 2023).

Le démarrage de LAN se poursuit dans le respect du calendrier et du budget, la première expédition de lithium étant prévue pour juillet 2023. Sayona vise une production totale comprise entre 85 000 tonnes et 115 000 tonnes au cours du premier semestre de l'exercice 2024 (voir le communiqué de l'ASX du 17 février 2023).

L'équipe d'ingénieur sur place progresse maintenant sur le sous-projet suivant, soit le dôme de stockage du minerai concassé. Ces travaux se feront de façon intensive, afin qu'ils soient terminés le plus rapidement possible.

Brett Lynch, directeur général de Sayona, a déclaré que la production du premier concentré commercialisable du Complexe constituait une étape majeure pour le démarrage de l'exploitation, reflétant les améliorations apportées pour accroître la production.

« Félicitations à toute l'équipe de LAN pour avoir franchi une nouvelle étape dans le respect des délais et du budget. Ayant assisté en personne au démarrage du Complexe, je ne peux qu'exprimer mon admiration pour cette réalisation, qui démontre que nous avons l'expérience et l'expertise nécessaires pour mener à bien une opération prospère », a déclaré M. Lynch.

« Alors que la transition énergétique se poursuit, le Québec est en position de tête grâce à son hydroélectricité durable, ses infrastructures de pointe et sa proximité avec le marché. Pour Sayona, les opportunités ne font que croître et nous sommes fiers de jouer notre rôle en tant que premier producteur de lithium en roche dure en Amérique du Nord. »

Sayona a également renforcé son engagement auprès de la communauté et des investisseurs, notamment en participant à la récente conférence de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (PDAC) à Toronto. Le rôle du Canada dans l'industrie des véhicules électriques s'accélère, puisque le plus grand constructeur automobile européen, Volkswagen, a récemment annoncé son intention de construire une usine de fabrication de véhicules électriques en Ontario.

L'exploitation de LAN représentera la source la plus importante de production de lithium en roche dure en Amérique du Nord, stimulant les plans du Québec pour le développement d'un secteur local de batteries, de l'exploitation minière à la fabrication.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre des mises à jour bimensuelles de Sayona sur le démarrage du Complexe LAN.

Sayona a également annoncé des plans pour des forages supplémentaires à la fois à LAN et au projet adjacent Vallée Lithium de Jourdan Resources (claims d'acquisition). Plus de 50 000 mètres de forage sont prévus, probablement l'un des plus grands programmes de forage du Québec cette année (voir le communiqué de l'ASX du 8 mars 2023). Ces plans ont été soutenus par une récente levée d'actions accréditives de 50 millions de dollars canadiens (voir le communiqué de l'ASX du 7 mars 2023).

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets qui sont tous situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui entrera en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert qui sont tous les deux situés sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière avoisinant les 2 milliards de dollars canadiens, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200 qui comprend les 200 sociétés avec les plus grandes capitalisations boursières du pays. La quasi-totalité des activités de Sayona Mining Limited est réalisée au Québec.

Références aux précédents communiqués de presse de l'ASX

Premier concentré de lithium produit à LAN - 8 mars 2023

Levée de fonds de 50 millions de dollars canadiens pour faire avancer les projets de lithium au Québec - 7 mars 2023

Présentation à la conférence mondiale de BMO sur les métaux, les mines et les minéraux critiques - 1er mars 2023

Nouvelle étape pour LAN avec le démarrage réussi de l'usine de traitement - 27 février 2023

Le redémarrage de LAN se déroule comme prévu et respecte le budget - 17 février 2023

Rapport trimestriel d'activités - 31 janvier 2023

La société confirme qu'elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée qui affecte matériellement les informations incluses dans l'annonce de marché initiale et que toutes les hypothèses importantes et les paramètres techniques continuent de s'appliquer et n'ont pas changé matériellement. La société confirme que la forme et le contexte dans lesquels les conclusions de la personne compétente sont présentées n'ont pas été modifiés de manière significative par rapport aux annonces de marché initiales.

