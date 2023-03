Vaultree lance un kit de développement logiciel, rendant le cryptage évolutif des données en cours d'utilisation disponible pour toutes les entreprises





Plus de 4 100 violations de données publiquement divulguées se sont produites en 2022, avec une fuite d'environ 22 milliards de fichiers. La plupart d'entre eux n'étaient pas cryptés. Vaultree, le chef de file du cryptage des données en cours d'utilisation, annonce aujourd'hui la disponibilité générale d'un kit de développement logiciel (SDK) révolutionnaire pour répondre à ce besoin massif.

Rendu possible par une série d'avancées cryptographiques majeures par l'équipe de Vaultree, le SDK est une solution intuitive, simple à intégrer, facile à utiliser et entièrement évolutive, qui permet aux entreprises de bénéficier d'un cryptage entièrement fonctionnel des données en cours d'utilisation, permettant le traitement de données entièrement cryptées sans décryptage côté serveur, ni intermédiaire complexe, ni retard perceptible dans le traitement des données.

Vaultree a développé la solution pour résoudre les problèmes liés au traitement de données entièrement cryptées à grande échelle, en veillant à ce que les entreprises n'aient plus besoin de sacrifier la sécurité pour la performance et soient en mesure de protéger leurs données à tout moment avec une simplicité inégalée et des taux de traitement cryptés exceptionnels. Les entreprises peuvent conserver leur pile technologique, leur base de données, leur code et leur syntaxe SQL, suivre les règles et fonctionner sans aucun changement perceptible, avec l'avantage supplémentaire d'être complètement cryptées et à grande échelle. Le SDK de Vaultree offre une protection, y compris l'adhérence, la sécurité et l'efficacité. Ainsi, en cas de fuite, plutôt que de présenter des excuses sur l'exposition de données sensibles, les entreprises seront en mesure d'informer les clients que, bien que leurs données aient été compromises, elles sont cryptées, ce qui signifie qu'elles sont protégées et qu'elles bénéficient d'un niveau de sécurité inégalé.

Cette couche de protection facilite également la vie des CISO en résolvant l'un des défis les plus complexes en matière de cybersécurité : cryptage persistant des données, même en cas de fuite, avec la première solution de chiffrement entièrement fonctionnel des données en cours d'utilisation. Jusqu'à présent, les technologies de cryptage n'ont pas été en mesure de traiter les données chiffrées, de les décrypter en texte brut pour le traitement et donc d'avoir une incidence sur la sécurité globale des données des entreprises, ce qui rend leurs données facilement accessibles aux cybercriminels. La solution de chiffrement de Vaultree est la plus intelligente, la plus rapide, la plus simple et la plus efficace du marché. Véritablement zero trust, elle permet aux utilisateurs de travailler avec des données entièrement cryptées sans divulgation de clé ni décryptage côté serveur. Le cryptage des données en cours d'utilisation maintient les données chiffrées en permanence, même pendant leur traitement. Avantage supplémentaire, aucun intermédiaire n'est nécessaire, ce qui se traduit par une courbe d'apprentissage nulle et aucun frais de mise en oeuvre, pour une adoption optimale.

La facilité d'intégration et d'utilisation est un autre facteur de différenciation critique de la solution de cryptage SDK de Vaultree. Pas besoin d'être cryptographe, pas besoin d'intermédiaire (API, proxys ou plugins), pas de changement d'architecture de données, et pas de changement de code ni de syntaxe SQL. Cette remarquable adaptabilité a fait du produit un moteur de premier plan sur le marché.

« La solution révolutionnaire de Vaultree est la première du genre et changera l'écosystème du chiffrement tel que nous le connaissons. La sécurité des données n'est pas seulement l'un des sujets sensibles d'aujourd'hui, mais aussi celui de demain. Vaultree fraie le chemin à un avenir plus sûr », déclare Rinki Sethi, membre du conseil d'administration de Vaultree.

La solution de chiffrement SDK de Vaultree s'attaque aux inconvénients des méthodes de cryptage conventionnel et moderne avec un éventail de fonctionnalités, notamment :

Proche de la vitesse de traitement en texte clair, même à l'échelle

Les clés résident avec le client

Cryptage de bout en bout durant l'utilisation, décryptage uniquement côté client

Aucune modification de la pile, de la syntaxe SQL, de la structure de données, de l'architecture et de la topologie du réseau

Traitement complexe de la recherche en texte intégral aux calculs sur des données chiffrées randomisées

Performance et évolutivité au niveau de l'entreprise

Pas besoin de matériel à usage spécifique

Le traitement optimal sur des données entièrement cryptées permet aux entreprises d'évoluer à des milliards d'ensembles de données tout en traitant les données à des vitesses similaires au traitement des données non chiffrés. Les entreprises qui traitent de grandes quantités de données sensibles, notamment dans les secteurs des services financiers, de la santé, de la pharmacie, de l'assurance, de la vente au détail, des télécommunications et de l'énergie, seront en mesure d'atténuer l'énorme risque économique, cybernétique, juridique, réputationnel et commercial d'une violation de données en clair ? grâce au cryptage des données.

« Les brèches ou les fuites continueront de se produire, quel que soit le nombre d'outils sur la première ligne de défense, mais la deuxième ligne de défense ? le cryptage ? a été négligée pendant des décennies parce que les données doivent être déchiffrées pour être utilisées. La seule voie à suivre est une approche toujours cryptée », déclare Tilo Weigandt, cofondateur et COO de Vaultree.

Entre autres développements, Vaultree est le premier et le seul fournisseur de solutions de chiffrement de données en cours d'utilisation à s'associer à AlloyDB pour PostgreSQL de Google, ouvrant ainsi une nouvelle ère avec une solution de chiffrement entièrement fonctionnel dans le cloud. Afin d'accroître encore l'utilisation de sa solution révolutionnaire de protection des données, Vaultree s'est également associée à Qrypt. Ce partenariat tire parti de la capacité de Qrypt à générer indépendamment des clés symétriques identiques à plusieurs points de terminaison et d'un chiffrement unique, pérenne et à sécurisation quantique, associé au cryptage entièrement fonctionnel des données en cours d'utilisation de Vaultree pour permettre un traitement des données rapide et pérenne dans un monde nuagique.

« Dans l'état actuel des choses, nous sommes la seule entreprise au monde à avoir la capacité et l'innovation dont nous disposons. Nous allons croître de manière significative au cours de la prochaine année, ce qui permettra aux entreprises d'utiliser notre technologie de chiffrement des données en cours d'utilisation. Nous nous concentrons fortement sur une commercialisation rapide, nos marchés cibles étant l'Amérique du Nord et l'Europe », conclut Ryan Lasmaili, cofondateur et PDG de Vaultree.

À propos de Vaultree

Vaultree a mis au point la première solution au monde de cryptage entièrement fonctionnel des données en cours d'utilisation, qui résout le problème de la sécurité fondamentale du secteur : le cryptage persistant des données, même en cas de fuite. Vaultree permet aux entreprises, notamment celles des secteurs des services financiers, des soins de santé et de la pharmacie, d'atténuer le grand risque financier, cybernétique, juridique, réputationnel et commercial d'une violation de données en clair. Avec Vaultree, les entreprises traitent, recherchent et calculent des données omniprésentes à grande échelle, sans jamais avoir à remettre de clés de cryptage ou à décrypter côté serveur. En cas de fuite, le cryptage des données en cours d'utilisation de Vaultree persiste, ce qui rend les données inutilisables par les personnes malveillantes. L'intégration de Vaultree dans les technologies de base des données existantes est homogène et ne nécessite aucun changement de technologie ou de plateforme. Vaultree est une société privée basée en Irlande et aux États-Unis. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.vaultree.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

